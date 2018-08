Facebook utestenger Myanmars generaler

Da massakrene, voldtektene og nedbrenningen av landsbyer i det nordlige Myanmar var på sitt høyeste nivå skrev landets militære øverstkommanderende, general Min Aung Hlaing, en statusoppdatering på Facebook henvendt til sine soldater og landets sivilbefolkning:

– Det bengalske problemet (rohingyaene, red.anm.) utgjør et uferdig arbeid, til tross for tidligere regjeringers innsats. Den nåværende regjering går virkelig inn for å løse problemet.

Ifølge en granskningskommisjon fra FNs menneskerettighetsråd er denne meldingen et av bevisene for at den øverste militære ledelsen i Myanmar sto bak operasjonen som har tvunget nesten en million mennesker på flukt.

Rådet hevder også at regimet tok i bruk Facebook for å piske opp en hatsk stemning blant befolkningen og soldatene, som gjorde det lettere å gjennomføre forfølgelsen av rohingyaene, som regimet konsekvent omtaler som «bengalere» for å understreke at det bare er et par hundre år siden at rohingya-folket migrerte fra Bangladesh til Myanmar.

Fakta: Rohingyaene Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh. FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall på opp mot 1,3 millioner. Totalt omfatter gruppen over to millioner. Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. De mener selv at de har levd i regionen i mange hundre år. Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder. Siden 25. august i fjor har anslagsvis 720.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 200.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter fortsetter overgrepene mot rohingyaer i Rakhine. En gruppe granskere fra FN har konkludert med at landets øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Kilde: NTB

Fulgt av 12 millioner

Oppslaget på Facebook, med overskriften «Alle myndigheter og befolkningen må forsvare landet med sterk patriotisme», ble publisert i september 2017. I dag, nesten ett år seinere, har Facebook utestengt og fjernet kontoene til 20 personer og organisasjoner som tilhører den politiske ledelsen i Myanmar. Det gjelder blant annet general Min Aung Hlaing og militærets TV-nettverk, Myawady.

Det er første gang Facebook har forbudt politiske ledere fra å bruke det sosiale nettverket. De nå forbudte sidene ble fulgt av nesten 12 millioner mennesker, ut av en total befolkning på rundt 53 millioner i landet.

Forbudet kom få timer etter at rapporten fra FNs menneskerettighetsråd ble publisert. Rapporten konkluderer med at den militære ledelsen i Myanmar bør føres for Den internasjonale straffedomstolen i Haag og anklages for rettens alvorligste forbrytelse, nemlig folkemord.

FN angriper Facebook

Granskningskommisjonen fra FNs menneskerettighetsråd angriper imidlertid også Facebook direkte, og hardt.

– De sosiale medienes rolle har vært betydelig. Facebook har vært et nyttig instrument for dem som ville spre hat i et land hvor «internett» for de fleste er ensbetydende med Facebook, skriver FNs menneskerettighetsråd.

Facebooks reaksjon har vært «langsom og ineffektiv», skriver rådet, som gjerne skulle ønske at Facebook hadde hjulpet dem med å finne ut av hva som har foregått på deres plattform. Rapporten oppfordrer til en selvstendig og grundig undersøkelse av oppslag på Facebook og i hvilken grad disse har ført til diskriminering og vold i den virkelige verden.

Facebook innrømmer at deres reaksjon har kommet langsomt, men hevder at utestengningen av de 20 myanmarske profilene er et fremskritt.

– Vi ønsker å forhindre dem fra å fortsette å bruke våre tjenester til ytterligere oppildning til etniske og religiøse spenninger, forklarer Facebook.

Mikkel Flyverbom, professor i kommunikasjon og digitale endringer på Copenhagen Business School i Danmark, synes det er interessant at Facebook nå tilsynelatende bøyer seg for det sterkt økende presset for å ta ansvar for innholdet som ligger på deres egen plattform.

– Presset har vært der i noen år. Jo mer ansvar de tar, og jo mer de tydeliggjør at de faktisk kan gjøre en forskjell, jo mer vil de komme under press for å gripe inn på stadig flere områder. Nettopp derfor har de vært forsiktige med å gripe inn, sier Mikkel Flyverbom.

Facebook er ikke en domstol

Noen av de 52 sidene og 18 kontoene som har blitt forbudt på Facebook har brutt Facebooks retningslinjer. Det gjelder 46 sider og tolv kontoer som har blitt brukt i en koordinert aksjon for å forkle militærets budskap som ytringer fra uavhengige nyhetskanaler eller kommentatorer.

– Den slags atferd er forbudt på Facebook, fordi vi ønsker at folk skal stole på forbindelsene de skaper, forklarer selskapet.

Det er imidlertid ikke slik at samtlige av de utestengte profilene har brudd Facebooks retningslinjer. Noen av de nå utestengte 20 personene og organisasjonene har slett ikke noen brukerkontoer på Facebook, så vidt selskapet vet om.

Jesper Lund, formann for den danske foreningen IT-Politisk Forening, er skeptisk til Facebooks beslutning i denne saken.

– Det er ikke Facebooks oppgave å drive utenrikspolitikk. Jeg kan ikke se hvordan Facebook kan håndtere denne oppgaven på en fornuftig måte, sier han.

Det er mulig at Facebook nå vil bli presset til å gripe inn mot andre regimer i verden.

– Men Facebook er jo ikke en domstol som skal utvikle og følge en fast praksis. Det er en privat bedrift som kan gjøre som de vil. Jeg vil bli veldig overrasket hvis de for eksempel griper inn mot styret i Kina eller et annet stort land med stor betydning for Facebooks forretninger, sier Jesper Lund.

Myanmars regjering har enda ikke uttalt seg om Facebooks beslutning.

