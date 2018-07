De ble plukket opp i Gibraltarstredet og Alboransjøen mellom Spania og Marokko, skriver redningstjenesten på Twitter.

Spania har erstattet Italia som hovedporten inn til EU for migranter, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Tirsdag reddet spansk redningstjeneste over 300 mennesker i Middelhavet.

Fra starten av året til 15. juni kom det 18.016 migranter og flyktninger til Spania, sammenlignet med 16.455 til Italia og 14.678 til Hellas, ifølge IOM.