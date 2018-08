Svenske medier: Noen lokale SD-kandidater hyller Hitler og håner dødsleirenes ofre

Det er den svenske storavisen Expressen og det antirasistiske tidsskriftet Expo som har gått sammen om å ettergå bakgrunnen for alle kandidater i valget. 6000 riksdagskandidater, 12.000 regionskandidater og 52.000 kommunepolitikere er ettergått. Mediene har undersøkt navnene mot lister over nazirelaterte aktiviteter.

Torsdag ble det kjent at ni kandidater var ute som følge av sakene. To forlot SD på egen hånd. Syv er suspendert fra partiet mens bakgrunnen deres blir nærmere undersøkt.

Hitler-skryt og konspirasjonsteorier

Fredag kom de to mediene med ytterligere avsløringer om aktiviteten til flere kandidater. Her er noen av funnene:

En kommunekandidat har skrytt av Hitler, skrevet om den «jødiske plagen», påstått at jødene startet den annen verdenskrig og uttrykt håp om russisk invasjon i Sverige. Han sier han morer seg med å provosere.

En annen har på en russisk variant av Facebook lagt ut et manipulert bilde av Anne Frank, en jødisk nederlandsk jente som ble drept i dødsleirene. «Coolest jew in the shower room», står det på genseren hennes på det manipulerte bildet. Kandidaten sier han ikke husker dette.

En tredje lokal kandidat deler konspirasjonsteorier blant annet om at jødene står bak IS-terroristene. Han har også lagt ut et bilde av en lettkledd, barmfager kvinne med teksten: «Hva er forskjellen på en ku og utryddelsen? Du kan ikke melke en ku i 70 år.» Han sier han ikke orker diskutere dette og at han ikke er så god til å sjekke kilder.

Høyreekstrem historie

Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna har i årevis jobbet for å kvitte seg meg stempelet som et hjem for høyreekstreme. Da partiet ble dannet i 1988, hadde det bakgrunn i høyreekstreme bevegelser. I dag kaller det seg «et sosialkonservativt parti med et nasjonalistisk grunnsyn.»

– Har man forandret seg?

Partileder Jimmie Åkesson har kommentert sakene om politikere som har trukket seg eller er suspendert etter mulig tilknytning til høyreekstreme bevegelser, men ikke de konkrete eksemplene på spredning av konspirasjonsteorier og Hitler-ros.

– I grunnen synes jeg det på en måte handler om hvor man står i dag. Hva man mener i dag, hvor lenge siden det var og om man på troverdig vis kan vise at man har forandret seg og utviklet sine holdninger. Kan man ikke det, skal man ikke være med i vårt parti, sier han.

TT/Reuters/NTB scanpix

Kjemper i toppen

Sverigedemokraterna ligger på mange målinger an til å bli Sveriges nest største parti. Sammen med regjeringspartiet Socialdemokraterna og Moderaterna, Høyres svenske søsterparti, har SD gjennom sommeren vaket rundt 20 prosent på målingene. Hverken det rødgrønne regjeringsalternativet eller den borgerlige Alliansen vil imidlertid samtale med dem om regjeringsmakt. Dermed ligger ingen av blokkene an til å få flertall.

Tomatkasting

Torsdag tok temperaturen seg opp i valgkampen. Da Åkesson talte i Falkenberg, en småby mellom Göteborg og Malmö, ble det kastet tomater mot partilederen. En politibetjent skal også ha blitt sparket.

– Forsøk på å sabotere andres torgmøter er antidemokratisk og usselt, skriver Mikael Eriksson, Åkessons stabssjef, på Twitter.

En natt for to uker siden ble et SD-valgtelt brent i Kungsparken i Göteborg. Ingen er pågrepet for hendelsen, skriver Göteborgsposten.