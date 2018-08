Rekordsommeren: Sverige høyeste topp er endret

– Jeg har aldri sett så kraftig snøsmelting på Sydtoppen som denne sommeren, uttaler Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi og sjef for Tarfala forskningsstasjon ved Kebnekaise til Stockholm universitets nettsider.

Søndagens måling på Kebnekaise ble historisk. Da ble det bekreftet at fjellets nordlige topp er blitt Sveriges høyeste fjell, melder SVT.

Da var den sørlige toppen av fjellmassivet blitt 50 centimeter lavere enn Nordtoppen med sine 2 096,8 meter over havet.

Pär Axelstierna/ Stockholms universitet

– Toppskifte med symbolverdi

Sørtoppen av Kebnekaise består av en liten isbre, og smeltingen er et årlig fenomen i Sverige, før toppen igjen bygger seg opp gjennom vinteren.

De siste 20 årene har den mistet i gjennomsnitt en meter årlig. I år har imidlertid den ekstreme varmen smeltet bort fire meter bare på en måned.

– At Sveriges høyeste topp smelter ned har sterk symbolverdi. Det betyr kanskje ikke så mye for miljøet at en topp er blitt høyere enn en annen, men dette betyr at isbreene forsvinner, og det har betydning, sier Per Holmlund, professor i glasiologi. Han har gjort høydemålinger siden 1981. Det var han og sønnen Erik som søndag målte toppen med GPS og vinkelinstrument.

– Farligere topp for klatrere

Endringen av Sveriges høyeste topp vil endre turismen i området, tror Holmlund.

– Nordtoppen er vanskeligere å bestige. Det vil føre til at fjellklatrerne vil ta større risiko for å nå Sveriges høyeste fjell. Og så er den ikke like vakker som Sydtoppen, sier han til SVT.

På kart har man de siste årene benyttet gjennomsnittshøyden over de siste ti år for Sydtoppen, 2101 meter over havet.

Uten isbreen ville Sydtoppen målt 2060 meter over havet. Nordtoppen er fast fjell med en høyde på snaut 2097 moh.