Syrias utenriksminister ber flyktningene vende hjem

Moallem sa lørdag at det er en prioritet for den syriske regjeringen at flyktningene vender hjem. Tre millioner syrere som har flyktet fra regimet, fra selve krigen eller fra IS, befinner seg i utlandet.

Han kalte samtidig amerikanske, franske og tyrkiske styrker som opererer i Syria, for okkupasjonsstyrker og krevde at de straks trekker seg ut.

– Vi skal ta oss av dem, som de okkupasjonsstyrkene de er, sa han og krevde at de trekker seg ut uten betingelser.

USA har rundt 2.000 soldater i Syria som kjemper mot restene av IS, mens tyrkiske styrker har okkupert en større del av landet som grenser mot Tyrkia

Moallem sa også at en kommisjon som er oppnevnt for å drøfte en ny grunnlov, ikke vil akseptere påvirkning utenfra.

USA og seks andre land ba for noen dager siden FN sammenkalle en kommisjon for å starte drøftingen av en ny grunnlov og legge til rette for en politisk overgang når krigen er over.