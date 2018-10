Interpol-presidenten forsvunnet i Kina

Meng ble sist sett da han forlot Interpols kontorer i Lyon i Frankrike i slutten av september, på vei til Kina. Det var hans kone som meldte ham savnet.

Fransk politi har innledet etterforskning av forsvinningen, men det er klart at han ikke forsvant i Frankrike. Ifølge myndighetene reiste han fra landet 29. september.

Hongkong-avisa South China Morning Post skriver fredag at Meng er under gransking av sikkerhetsmyndighetene i Kina. Ifølge avisa ble han ført bort umiddelbart etter at flyet hans landet i Beijing. Det er ikke klart hva han granskes for eller hvor han befinner seg.

Første kineser

Før han ble utnevnt til president i Interpol, var Meng viseminister for offentlig sikkerhet i Kina, noe som ga ham kontroll over det hemmelige politiet.

Meng er den første kinesiske presidenten i Interpol, som samordner arbeidet til politiet i 192 land.

Kina håpet at utnevnelsen av Meng skulle gjøre det lettere å få internasjonal hjelp til å spore opp folk som er anklaget for økonomiske forbrytelser, inkludert korrupsjon.

Kritikk

Men den kinesiske kampanjen har åpnet for kritikk i noen land om at kinesiske agenter har fått lov å operere i dekning på deres territorium uten godkjenning fra lokale myndigheter.

Mange menneskerettighetseksperter og akademikere har fryktet at han skulle misbruke stillingen til å tvinge kinesiske dissidenter i utlandet til å reise hjem.