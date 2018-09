Tysk etterretningssjef har fått sparken

Det bekrefter den tyske regjeringen tirsdag kveld etter krisemøter mellom statsminister Angela Merkel, innenriksminister Horst Seehofer og SPD-leder Andrea Nahles.

Maassen går nå over til en stilling som statssekretær i innenriksdepartementet, opplyser Merkel, Seehofer og Nahles i en felles uttalelse.

Kraftig kritikk

Bakgrunnen for avgangen er en betent sak som har skapt konflikt mellom partiene i den tyske samlingsregjeringen, som består av de to konservative partiene CSU og CDU samt sosialdemokratiske SPD.

Etterretningssjefen fikk nylig kraftig kritikk etter at han stilte spørsmål ved filmsnutter som viste voldsomme angrep mot personer med innvandringsbakgrunn i byen Chemnitz, der ytre høyre har mobilisert titusener av mennesker i protest mot innvandring.

Anne Gjertsen

Maassen er også blitt anklaget for å ha gitt videre etterretningsinformasjon som har vært unndratt offentlighet, til det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland, noe han selv nekter for.

SPD krevde raskt Maassens avgang, mens innenriksminister Horst Seehofer først tok ham i forsvar.

Seehofer tilhører det bayerske partiet CSU og er kjent for å ønske en hardere innvandringslinje enn statsminister Angela Merkel, som tilhører CDU.

Ordbruk debatteres intenst på den tyske høyresiden. Hvor går grensen for det anstendige?

Demonstrasjonene i Chemnitz

Det var et slagsmål under den årlige byfesten i Chemnitz som utløste demonstrasjonene i byen i slutten av august. Opp til ti menn med flere nasjonaliteter deltok. Tre ble alvorlig skadet, en døde. To ble pågrepet og mistenkt for drapet, begge flyktninger.

Bare timer etter at nyheten om knivdrapet ble kjent samlet flere hundre mennesker seg i en kaotisk og voldelig protest i Chemnitz.

Dagen etter demonstrerte 5000 innvandringsmotstandere og 1000–2000 motdemonstranter i gatene i Chemnitz. Hundrevis av politifolk greide ikke å hindre at 20 mennesker ble skadet.

Begge sider kastet brannbomber og andre gjenstander mot hverandre, og flere ble skadd og måtte ifølge politiet til sykehus for å få behandling.

Ifølge politiet angrep høyreekstremister en 18 år gammel afghaner og hans tyske venninne på 15 år. De slo en 18 år gammel syrer, og grep tak i og truet en 30 år gammel bulgarsk mann.

I ettertid har det vært flere demonstrasjoner organisert av ytre høyre-grupper, og det har vært meldinger om at folk som antas å være utlendinger, har blitt angrepet.