Hvem har ikke utallige ganger stått ved fotgjengerovergangen og trykket gjentatte ganger på knappen uten at noe skjer? Etter det som virker som en evighet, blir det til slutt grønn mann.

Mange slike knapper på trafikklys har ingen funksjon, fremholder TV-stasjonen CNN. Man kan trykke på dem fysisk, men de påvirker ikke lyssignalet.

Årsaken skal være at de er overlevninger fra tidligere tider, før mer avanserte systemer for å regulere et veikryss tok over.

Hvis en fotgjenger kunne overstyre systemet med å trykke på knappen, ville det ødelegge for trafikkflyten. Slik skal det være i USA, Storbritannia og flere andre land.

Fenomenet er omtalt også i en rekke andre medier, som avisen The Telegraph, avisen The New York Times og den britiske kringkasteren BBC.

Placebo-effekt

Forskere som den amerikanske TV-stasjonen har snakket med, forteller «placebo-knapper» likevel kan ha en funksjon: De gir deg en følelse av kontroll, av å gjøre noe.

– Slike knapper har en psykisk effekt. Ved at folk gjør noe, føler de at de har kontroll. Det føles bedre å gjøre noe enn å bare stå der passiv, fremholder Harvard-psykologen Ellen Langer.

Norge er annerledes

I Oslo skal det imidlertid være annerledes – i hvert fall foreløpig.

– Vi jobber med et svært avansert trafikkavviklingssystem som kanskje vil ta vekk mange av knappene, men pr. i dag trenger vi slike knapper for å styre trafikklysene og for å vite om noen skal over gaten, forteller Richard Kongstein, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo.

Flere narreknapper

Andre eksempler på placebo-knapper er termostaten på hotellrom, og kanskje den mest irriterende av dem alle: knappen for å lukke døren til heisen.

I USA virker den knappen aldri, og årsaken er enkel. I 1990 fikk USA en lov som regulerte utforming av bygg slik at de skulle tilpasses personer med funksjonshemning. Blant annet betydde det at heisdøren skulle være åpen en viss tid slik at for eksempel rullestolbrukere skulle rekke å komme seg inn.

Dermed var det ikke lov å overstyre og gjøre at dørene lukket seg raskere.

Grunnen til at knappen er der, er at folk fra utrykningsetatene skal kunne ta kontroll over mekanikken. Da må de imidlertid overstyre den automatiske lukkingen ved å vri om på en nøkkel.

Slik er det i mange andre land også, men det finnes også enkelte land der knappen faktisk virker, forteller en representant fra Otis, verdens største heisprodusent, ifølge CNN.

