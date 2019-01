Tysk politi: Mann kjørte ned fire mennesker med overlegg

Mercedes-sjåførens motiv kan ha vært å ramme utlendinger, heter det i en uttalelse fra tysk politi tirsdag.

Syriske og afghanske statsborgere var blant ofrene. Noen av dem er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Det antatte bilangrepet fant sted i sentrum av Bottrop like etter midnatt natt til 1. nyttårsdag. Det ble gjort to andre forsøk på å kjøre ned flere folk, uten at han lyktes, ifølge politiet.

Sjåføren stakk av fra stedet i retning Essen før han ble stanset av politi og pågrepet.

Mannen kom med uttalelser rettet mot utlendinger da han ble pågrepet og bilangrepet ser ut til å ha skjedd med overlegg, heter det i en uttalelse fra politiet.