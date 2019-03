400.000 hjemløse i en av de verste værkatastrofene noensinne

Røde Kors melder at så mange som 400.000 mennesker kan ha blitt hjemløse etter at syklonen Idai slo inn over Mosambik natt til fredag. 300 er tirsdag kveld bekreftet døde, men det er ventet at tallet kan bli betraktelig mye høyere.