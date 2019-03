Livstidsstraff for terrorangrep mot det jødiske museet i Brussel

– Livet går videre, sa Nemmouche til retten etter at han fikk straffen opplest mandag, skriver Reuters. Den franske statsborgeren ble kjent skyldig i terrorsaken forrige uke, etter en to måneder lang rettssak.

Det var et israelsk par og to ansatte ved museet som ble drept 24. mai 2014.

Rettssaken mot ham er den første som omfatter en fremmedkriger som har dratt til Syria og kjempet for IS og deretter kommet tilbake til Europa for å gjennomføre angrep.

Nacer Bendrer, som var tiltalt for å ha forsynt Nemmouche med to håndvåpen, var kjent skyldig i medvirkning til drapene. Han ble mandag dømt til 15 år i fengsel.

– Jeg skammer meg over å være her. Jeg skammer meg over å ha krysset grenser med denne mannen. Han er ikke en mann, han er et monster, sa Bendrer til retten mandag og siktet til Nemmouche.