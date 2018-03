Siden Østerrike innførte forbud mot heldekkende ansiktsslør som nikab og burka, er få av dem som er blitt bøtelagt muslimske kvinner.

Nå skriver den britiske avisen The Guardian at politiet i Østerrike kritiserer den nye loven. Det viser seg at reglene hovedsakelig har ført til advarsler mot folk som har hatt på seg annet enn religiøse plagg.

Tall utgitt av det ukentlige nyhetsmagasinet Profil viser at 29 advarsler mot å gå med heldekkende ansiktsbekledning er blitt utstedt av politiet siden loven trådte i kraft i oktober i fjor.

Blant det som har vært stoppet, er personer som har gått med smog-masker, finlandshetter mot kulden og dyrekostymer.

Bare fire av advarslene gjaldt ansiktsdekkende slør – og disse ble alle utstedt til samme kvinne.

Flere land har innført lignende forbud: I 2016 ble to bøtelagt for å ha gått med burka i Sveits.

Tvunget til å fjerne hodeplagg

Flere asiatiske turister skal ha blitt bedt om å fjerne smogmaskene sine på Schwechat internasjonale lufthavn i Wien.

I Tyrol rapporterer politiet om seks advarsler mot folk som hadde kledt seg godt mot kulden.

To personer i dyrekostymer skal ha fått advarsler. Den ene deltok i en filminnspilling utenfor det østerrikske parlamentet i oktober, kledd ut som kaninen «Lesko», en maskot for et ungdomsprogram i regi av parlamentet.

Den andre var en mann utkledd som en hai, for å skape blest rundt åpningen av en elektronikkbutikk.

– Helt feilslått

– Hvis denne loven var ment som et bidrag i kampen mot konservativ islam, så kan jeg bare si: Det har slått helt feil, sa Hermann Greylinger fra det østerrikske politiforbundet til Profil. Han hevder at mange politibetjenter nå nekter å håndheve loven.

Den østerrikske innenriksministeren, Herbert Kickl har stått bak flere anti-islamkampanjer for sitt ytterliggående populistparti Frihetspartiet.

Han har bekreftet at bare to arrestasjoner er blitt foretatt i henhold til loven, og har avslått å offentliggjøre ytterligere statistikk.

Det konservative Folkepartiet (ÖVP) og det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) har dannet regjering sammen i Østerrike. De stemte i fjor for et forbud mot heldekkende slør som nikab i rettssaler og på skoler.