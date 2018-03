En leteaksjon er igangsatt, opplyser innenriksdepartementet i Tripoli, uten å gi flere opplysninger.

Opplysningene om bortføringen bekreftes av lokale myndigheter i Tripoli.

Lokale kilder opplyser til DPA at væpnede menn tok seg inn i ordførerens bolig tidlig torsdag morgen, slo barna hans og tok med seg ordføreren. I påvente av flere opplysninger om bortføringen har Tripolis byråd suspendert sitt arbeid.

Sitter i avhør?

På kvelden kunne BBC melde at Sediq AlSour, en av lederne på riksadvokatens kontor i Libya, uttalt at ordføreren sitter i et avhør.

AlSour har ikke oppgitt noe grunn til arrestasjonen fordi det ikke er hans kontor som står bak arrestasjonen.

BBC skriver at det ofte er vanskelig å vurdere lovligheten av en arrestasjon på grunn av overlapp mellom militsgrupper og regjeringsapparatet.

Tre regjeringer

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muammar Gaddafi i 2011.

Landet har i dag tre rivaliserende regjeringer og to nasjonalforsamlinger.