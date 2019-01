– Jeg vil ikke la noen mobbe meg slik at jeg gjør noe galt, enten det kommer fra Kongressen eller redaktørkollegier eller presidenten selv, sa William Barr under nominasjonshøringen i Washington DC.

Barr er Trumps kandidat til å ta over etter justisminister Jeff Sessions. Det er forventet at han vil bli godkjent. Mange av spørsmålene handlet om spesialetterforskningen til Robert Mueller og forholdet til president Trump.

– Hvorfor vil du ha denne jobben etter å ha sett din forgjenger Jeff Sessions bli mobbet og uthengt av president Trump, undret den demokratiske senatoren Dick Durbin.

Barr svarte at han gjorde det av kjærlighet til justisdepartementet og rettsstaten.

Fakta: William Barr (68) Amerikansk jurist, født i New York City i 1950. Begynte karrieren i etterretningstjenesten CIA. Jobbet seg oppover i justisdepartementet og ble i 1991 utnevnt til justisminister av daværende president George H.W. Bush. Har siden 1994 jobbet som juridisk rådgiver for ulike amerikanske bedrifter. Kjent for å være tilhenger av en streng innvandringspolitikk. Har ved flere anledninger kritisert spesialetterforsker Robert Mueller i forbindelse med etterforskningen av Russlands bånd til Trump-kampanjen i 2016-valgkampen.

Her er de fem viktigste tingene du bør vite om Barr og høringene:

1. Mueller får jobbe i fred

Den aller viktigste oppgaven Barr får dersom han bli godkjent, er å være øverste myndighet for spesialetterforsker Robert Mueller. Barr lovet under høringene at Mueller skal få fullføre sitt arbeid. Dersom president Trump forsøker å begrense etterforskningen, vil det være «maktmisbruk», sa han.

Barr og Mueller er personlige venner og har kjent hverandre i tredve år. Den nominerte beskrev spesialetterforskeren som en hederlig og ærlig mann som ikke ville vært med på en «heksejakt», slik Trump ofte beskriver etterforskningen. Da han ble spurt om Mueller kunne bli presset til å avslutte, svarte Barr avkreftende:

– Han er en tidligere marinesoldat.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

2. Den endelige rapporten blir offentliggjort. Eller ...?

Mange av spørsmålene dreide seg om hva som vil skje med Muellers endelige rapport. Spesialetterforskeren skal levere rapporten til justisministeren, som deretter får oppgaven med å bestemme veien videre.

Barr sa han ville gi innsyn og transparens, men unngikk å love full offentliggjøring uansett omstendigheter. Offentligheten bør få vite «resultatet av spesialetterforskerens arbeid», sa Barr, og lovet å følge loven til punkt og prikke. Han antydet at rapportens innhold kunne holdes konfidensielt og at han i stedet ville levere en «rapport om rapporten» til Kongressen.

3. – Jeg trenger ikke denne jobben!

William Barr (68) har vært justisminister før. Han hadde stillingen fra 1991 til 1993 under president George H.W. Bush. De siste 25 årene har han gjort det svært bra som forretningsjurist.

– Jeg elsker livet mitt, sa Barr under høringen, med familie, barn og barnebarn i salen bak seg. Han understreket at han tok på seg vervet som en slags tjeneste for landet, i en periode av livet han egentlig skulle nyte en luksuriøs pensjonisttilværelse.

Barr sa at han ikke hadde karrièreambisjoner eller andre grunner til å la seg manipulere, og derfor kunne være en uhildet leder for justisdepartementet.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

4. En tilhenger av presidentens makt

Barr tolker den amerikanske grunnloven på en måte som tilsier at presidenten har svært mye egen, uavhengig makt.

I sin tid som justisminister fremholdt han blant annet at USA kunne angripe Irak uten vedtak i Kongressen og at amerikansk etterretning kunne arrestere terrorister i utlandet uten å konsultere lokale myndigheter. Dette er trolig en av de viktigste grunnene til at han ble plukket av president Trump.

Århundrets mest spennende valgkamp er i gang i USA. Du kan holde deg oppdatert med vårt nyhetsbrev Veien til 2020. Det koster ingenting og tar to minutter i uken. Meld deg på her!

5. Skrev hemmelig notat

Den største kontroversen rundt Barr dreier seg om et notat han skrev i fjor til Trumps juridiske team. I notatet forklarer Barr blant annet hvorfor Trump ikke har hindret rettens gang ved å sparke tidligere FBI-direktør James Comey. Barr forklarte under høringen at han hadde sendt notatet uoppfordret fordi han ville tilby sine vurderinger. Barr fortalte også at han hadde takket nei til et tidligere tilbud om å bli en del av presidentens juridiske team.

Flere demokrater mener dette gjør at Barr bør erklære seg inhabil til å lede spesialetterforskerens arbeid. Den forrige justisministeren Jeff Sessions erklærte seg inhabil på grunn av sitt engasjement i Trumps valgkamp – til presidentens store frustrasjon. Barr sa til senatorene at han ville gjøre sine egne vurderinger i samråd med departementets etikkavdeling.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.