En mykere brexit. Det er spådommen en rekke eksperter kommer med etter at et knusende flertall av de folkevalgte i Underhuset tirsdag kveld stemte ned Theresa Mays avtale med EU.

Da nederlaget var et faktum, svarte May umiddelbart ved å invitere til samtaler på tvers av partigrensene. Målet er å nå frem til et kompromiss som både regjering og opposisjon kan leve med.

Men i jakten på løsninger risikerer statsministeren å støte mange av sine egne fra seg.

Frykt for partisplittelse

Det eneste May kan ha noe realistisk håp om å få opposisjonens støtte til, er nemlig en løsning der Storbritannia knytter seg tettere til EU etter skilsmissen enn regjeringen egentlig hadde tenkt.

For mange konservative parlamentarikere vil det være dråpen som får begeret til å renne over, advarer kommentator Sebastian Payne i Financial Times.

Han mener May risikerer å «rive det konservative partiet i stykker» hvis hun går inn for en mykere skilsmisse.

Konsekvensen, skriver Payne, kan bli en omgruppering på høyresiden i britisk politikk som Storbritannia ikke har sett maken til siden 1800-tallet.

Strid om tollunion

Det er spesielt Labours krav om en permanent tollunion med EU som skaper bekymring.

En slik tollunion vil gjøre det umulig for Storbritannia å inngå skreddersydde nye frihandelsavtaler med andre land. Dermed vil britene miste en mulighet mange konservative har sett på som en av de største fordelene ved å forlate EU.

Men skal May få til et kompromiss, er hun nødt til å gamble, mener Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk.

– Hun er jo en pragmatisk politiker. Jeg tror hun er mer opptatt av å levere på brexit enn av å blidgjøre alle i eget parti, sier Mustad til NTB.

Høy pris for å bryte ut

I ytterste konsekvens kan toryer skalle av og danne et nytt parti. Det samme kan skje i Labour. Men å bryte ut vil ha en høy pris i det britiske systemet med enmannskretser, påpeker Mustad.

– Det er ikke lett å danne et nytt parti og få gjennomslag i det britiske valgsystemet. Det vet alle som sitter i Underhuset.

Øivind Bratberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, beskriver dilemmaet som svært vanskelig for May.

– Det er et spill uten åpenbare løsninger, sier han.

Skal legge frem «plan B»

May vil nå fortsette arbeidet gjennom helgen. Så skal hun legge frem en «plan B» i Underhuset mandag.

Stephen Booth i den britiske tankesmia Open Europe spår at de konservative til syvende og sist vil godta et tverrpolitisk kompromiss, vel vitende om at et nei til en slik enighet i verste fall kan føre til nyvalg, en ny folkeavstemning eller en kaotisk skilsmisse uten avtale.

– Et kompromiss i Parlamentet ser fortsatt ut som det mest sannsynlige utfallet. Men ingen kan si hvordan det vil utspille seg, sier Booth til NTB.

Ifølge ham er det også en god dose politisk spill inne i bildet.

– Dette handler vel så mye om innpakningen som det handler om selve innholdet.