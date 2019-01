USA: Dødsdom mot canadier i Kina er politisk motivert

Det sier USAs utenriksdepartement sent onsdag. Meldingen kommer etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo og hans canadiske motpart, Chrystia Freeland, tirsdag diskuterte dødsdommen i en telefonsamtale.

– Der uttrykte begge ministrene deres bekymring over de vilkårlige pågripelsene og de politisk motiverte fengslingene av canadiske statsborgere, sier talsmann Robert Palladino i det amerikanske utenriksdepartementet.

Tirsdag ba Canada formelt Kina om benådning av Robert Lloyd Schellenberg (36). Han ble pågrepet i 2014 og dømt til 15 års fengsel for smugling av 222 kilo metamfetamin skjult i bildekk til Australia. I desember ble imidlertid saken hans tatt opp av en kinesisk ankedomstol som mente straffen var for mild. Dommen ble omgjort til dødsstraff.

Flere i både USA og Canada har framholdt at omgjøringen kan knyttes til USAs arrestordre mot Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou, som 1. desember ble pågrepet under en mellomlanding i Canada. Hun var etterlyst i USA for bankbedrageri og brudd på landets sanksjoner mot Iran.