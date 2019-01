Dette er bildet det ikke var meningen at verden skulle få se. Den tidligere forsvarssjefen og ferske statsministerkandidaten Benny Gantz kaster en snøball mot en palestinsk kvinne.

Bildet er tatt av Judah Ari Gross, som den 15. desember 2013 var den daværende forsvarssjefen Benny Gantz’ personlige fotograf.

– Situasjonen jeg fanget med kameraet, var nesten absurd usannsynlig, skriver Gross i en artikkel i avisen der han nå arbeider, The Times of Israel.

AMIR COHEN/Reuters/NTB scanpix

Plutselig hadde en snøballkrig brutt ut

En snøstorm hadde ødelagt strømforsyningen på Vestbredden og Gantz og en kolonne fra den israelske hæren dro ut for å se om de kunne hjelpe. Underveis møtte de en palestinsk familie som koste seg i snøen. Gantz beordret stans og snakket med familien. Plutselig kastet moren i familien en snøball på datteren. Gantz fulgte opp med å kaste en snøball på moren, som deretter kylte en snøball rett på den israelske forsvarssjefen.

– Plutselig hadde en snøballkrig brutt ut. Alle lo, bortsett fra forsvarssjefens livvakter, forteller Gross.

JIM HOLLANDER/Reuters/NTB scanpix

En valgkamp åpnet for publisering av bildet

Fotografen ville gjerne bruke bildet av snøballen som føk gjennom luften. Men det israelske forsvaret, IDF, sa nei. Det kunne ikke skje før det forelå en fredsavtale mellom partene. Gross tenkte dermed at bildet aldri kom til å bli offentliggjort.

Men den gang ei. For nå har Benny Gantz blitt sivilist, startet eget parti og erklært at han vil bli Israels neste statsminister. Vips, så ble bildet offentliggjort. Aftenposten gjengir bildet med tillatelse fra både fotografen og IDF.

Fakta: Valg i Israel Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen Knesset den 9. april. 120 mandater skal velges. Meningsmålingene tyder på at sentrum-høyre-partiet Likud kommer til å fortsette å være Israels største parti med mellom 26 og 30 mandater. For at partileder Benjamin Netanyahu skal kunne fortsette som statsminister vil han igjen være avhengig av å samle en koalisjon med over 60 mandater. Da det ble utløst nyvalg hadde Netanyahu et flertall i Knesset på bare 61 mandater. Valget skulle egentlig ha blitt avhold i november i år, men ble altså utløst før tiden. En av årsakene var Netanyahus usikre situasjon. Politiet har nemlig anbefalt at han skal tiltales for økonomiske misligheter.

Reuters/NTB scanpix

Eksgeneralen nesten like populær som Netanyahu

Bakgrunnen fra de væpnede styrkene, som er blant Israels mest populære institusjoner, har bidratt til Gantz’ personlige popularitet.

Han antas å være en sentrum-venstre-kandidat og meningsmålinger tyder på at han er den eneste israelske politikeren som er nesten like populær som statsminister Benjamin Netanyahu (38 mot 41 prosent).

Men israelerne velger ikke sine statsministre. Som i Norge stemmer de på partier. De siste meningsmålingene tyder på at Gantz’ nye parti, Hosen Yisrael (Israels robusthet eller Israels motstandsevne), kan oppnå 13–14 mandater, mens Netanyahus Likud ligger an til å holde stillingen på 30 mandater.

Veien frem til å frata Netanyahu makten, er lang, tror Israel-eksperten Anders Persson, som er forsker ved Lund Universitet.

– Netanyahu har to fordeler. Han leder det største partiet og har kortest vei til å oppnå flertall i nasjonalforsamlingen Knesset, sier Persson.

RONEN ZVULUN/Reuters/NTB scanpix

Netanyahu holder styringen i et politisk kaos

Israelsk politikk er svært fragmentert med et stort antall partier. Partier opprettes, splittes og slås sammen i stort tempo.

Med 30 mandater har Likud vært det suverent største partiet i et Knesset som har 120 representanter.

– Det finnes partier for israelske arabere, sekulære jøder, nasjonalist-religiøse, ultraortodokse, også videre også videre, sier Persson. – Innenfor disse gruppene er det dessuten mye splittelse.

Med den store partifloraen risikerer flere partier å havne under sperregrensen på 3,25 prosent. Det kan Gantz utnytte til å forsøke å lokke noen partier til å støtte ham.

BAZ RATNER /Reuters/NTB scanpix

Statsministeren risikerer å bli tiltalt

Sentrum-høyre-partiet Likud forventes å holde stillingen sin godt, til tross for at politiet har anbefalt at partileder og statsminister Netanyahu og kona hans skal bli tiltalt for økonomiske misligheter.

Det er ventet at den israelske riksadvokaten skal varsle om han vil gå inn for en tiltale mot Netanyahu i løpet av februar. Men det kan drøye opptil et år før en tiltale faktisk blir tatt ut, skriver The Times of Israel. Et varsel om en tiltale kan komme til å koste Likud cirka 4 mandater, viser meningsmålinger.

François Mori /AP/NTB scanpix

– Dårlig, korrupt og splittende

Gantz holdt sin første store TV-sendte politiske tale tirsdag kveld. Der anklaget han gjentatte ganger Netanyahus regjering for å være korrupt og splittende.

– I min regjering vil vi ha nulltoleranse for korrupsjon, sa Gantz i talen ifølge Jerusalem Post.

Han sa også at det ville være latterlig å ha en statsminister som er tiltalt. Men siden det altså kan ta et år før en eventuell tiltale foreligger, har Gantz dermed åpnet for at han kan havne i Netanyahus regjering?

– Muligheten er det for at han kan samarbeide med en Netanyahu som ikke er tiltalt, sier Persson.

AMIR COHEN /Reuters/NTB scanpix

Tar æren for å ha «sendt deler av Gaza tilbake til steinalderen»

Hittil har det vært stor usikkerhet om hva Gantz egentlig står for. Han skryter av å ha ledet den israelske hæren under Gaza-krigen i 2014. I en valgkampvideo tar han æren for at «deler av Gaza ble sendt tilbake til steinalderen» og for å ha drept 1364 «terrorister fra Hamas».

I en annen video sier han imidlertid at «det ikke er skamfullt å søke fred».

Han sa tirsdag at han ville jobbe for fred med palestinerne, men indikerte samtidig at han ville styrke bosettingene, beholde Israelsk styre i Jerusalem og ikke gi bort land som Israel har erobret.

Gantz ble likevel sterkt kritisert av dem som står til høyre for ham i Israelsk politikk.

– Den overforbrukte taktikken fra venstresiden med å sette en general på toppen, kommer ikke til å virke denne gangen, het det fra Likud.