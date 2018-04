Naken mann skjøt og drepte fire restaurantgjester i USA

– En gjest klarte å slå bort gjerningsmannens våpen. Han var naken og stakk av til fots. Det dreier seg om en hvit mann med kort hår, heter det i en uttalelse fra politiet.

Politiet ble varslet om saken klokken 3.25 natt til søndag, lokal tid. Fire personer ble drept i hendelsen, som skjedde i en restaurant som er en del av kjeden Waffle House, skriver CNN.

Myndighetene etterlyser nå en 29 år gammel mann fra delstaten Illinois fordi gjerningspersonen ankom i en bil som var registrert i 29-åringens navn.

Etter å ha ventet i bilen i noen minutter drepte gjerningsmannen to personer utenfor restauranten med det politiet omtaler som et angrepsvåpen.

– Han gikk så inn og fortsatte å skyte, sier Don Aaron, en talsperson for Nashville-politiet.

Han omtaler gjesten som angrep gjerningspersonen, som en helt som reddet mange liv.

– Han så at gjerningsmannen så på riflen. På det tidspunktet hadde skytingen stanset. Så han bestemte seg for å angripe gjerningsmannen. Han klarte å få tak i angrepsriflen og kastet den over disken. På det tidspunktet flyktet gjerningsmannen, forteller Aron.

Skyteangrepet fant sted i Nashville-forstaden Antioch.