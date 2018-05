Lette etter forsvunnet fly, fant skipsvrak fra 1800-tallet

8. mars 2014 tok Flight 370 fra Malaysia Airlines av fra Kuala Lumpur til Beijing med 239 personer om bord. Det var i luften i 40 minutter da det forsvant fra radaren. Siden har det vært et av luftfartens store mysterier hva som skjedde. Etterforskerne brukte automatiske signaler fra flyet og mente at det fløy tusener av kilometer ut i den østlige delen av Det indiske hav før det styrtet.

80.000 m² havbunn i vinter

Siden har en av de største leteaksjonene noensinne pågått. Godt over en milliard kroner var brukt da Malaysia, Australia og Kina ga opp i fjor. I år avslutter snart teknologiselskapet Ocean Infinity letingen for flyselskapet. Men siden slutten av januar har de - med det norske supplyskipet Seabed Constructor - saumfart 80.000 kvadratkilometer havbunn – tilsvarende omtrent Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Lai Seng Sin / Reuters / NTB scanpix

Har analysert vrakfunn

Flyet er likevel ikke funnet. Derimot kom leteaksjonen allerede i 2015 over to skipsvrak omtrent 2300 kilometer fra kysten av det vestlige Australia. Western Australian Museum ble bedt om å gjennomgå video og prøver fra funnene. Arbeidet ble ledet av dr. Ross Anderson, kurator for maritim arkeologi ved museet.

Handelsskip fra 1800-tallet

– Vrakene ble funnet på dybder mellom 3700 og 3900 meter, og lå omtrent 36 kilometer fra hverandre. Vi brukte en kombinasjon av de data vi fikk, historiske undersøkelser og maritim arkeologisk analyse for å kunne fastslå at begge vrakene er handelsskip fra det 19. århundre. Det ene var av tre, det andre av jern og begge fraktet kull, sier Anderson i en uttalelse til analysen.

Trolig eksplosjon

Ifølge Anderson hadde treskipet råtnet fullstendig i løpet av årene. Kullet lå imidlertid igjen på bunnen sammen med ankre, nagler, fester, en seks meter lang vanntank og lignende metallgjenstander.

– Alt tyder på at skipet sank som følge av en katastrofal hendelse, for eksempel en eksplosjon. Dette var ikke uvanlig i kullfrakt, sier han.

Western Australian Museum

Dr. Ross Anderson, Western Australian Museum

Har gjennomgått skipsregistre

Det andre vraket er mer intakt og står på havbunnen. Det var et seilskip av jern med minst to dekk på mellom 1000 og 1500 tonn.

Historiske arkiver over forsvunne skip i internasjonalt farvann er ikke fullstendige. Derfor tør forskerne ikke helt bestemt å avgjøre hvilke skip som er funnet. De har imidlertid innskrenket det til noen få kandidater, hovedsakelig basert på britiske skipsregistre.

– Treskipet kan enten være briggen W. Gordon (1877) eller barken Magdala (1882). Jernskipet er mest sannsynlig en av barkene Kooringa (1894), Lake Ontario (1897), eller West Ridge (1883). West Ridge passer best med funnene, sier Anderson.

W. Gordon var på vei fra Skottland til Australia da det forsvant. Magdala ble borte i 1882 på vei fra Wales til Indonesia.

Det mest aktuelle jernskipet, West Ridge, forsvant på vei fra England til India. En prøve av kullet tyder på at det var britisk.