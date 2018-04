Domstolen i Jodhpur i den nordvestlige indiske delstaten Rajasthan kunngjorde onsdag morgen, norsk tid, at Bapu var skyldig etter tiltalen.

Han ble dømt til livsvarig fengsel.

Indisk politi frykter omfattende opptøyer og holder høy beredskap.

Klok av skade har innenriksdepartementet bedt myndighetene i tre delstater skjerpe sin beredskap og sørge for at sikkerhetsstyrker holder vakt i særlig sensitive områder:

Da en annen guru, Gurmeet Ram Rahim Singh, ble dømt for voldtekt i fjor, ble titalls mennesker drept.

Sunil Verma / AP/NTB scanpix

Offerets bistandsadvokat Utsav Bains sier til BBC at han forventet at Asaram Bapu blir dømt til livsvarig fengsel. Den kontroversielle «hellige mannen» vil temmelig sikkert anke dommen til en høyere rettsinstans.

Saken som satte fyr på religiøse og politiske motsetninger I India: Asifa (8) ble kidnappet, dopet ned, voldtatt i tre dager og kvalt

Voldtok mens foreldrene ba

Retten i Jodhpur finner det bevist at den åndelige lederen voldtok den da 16 år gamle jenta i sin ashram i august 2013, mens hun var elev ved det religiøse senteret.

Offeret er datter av et ektepar som tilhørte guruens trossamfunn, som angivelig teller millioner av mennesker i India og flere andre land.

Under påskudd av at hun måtte «kureres» for skadelig innflytelse av «overnaturlige, spøkelsesaktige krefter», innkalte guruen jenta til sitt private rom. Han skal så ha voldtatt henne der, mens foreldrene intetanende satt utenfor døren og resiterte bønner, ifølge tiltalen.

Sunil Verma / AP

Vitner skal være drept

Politiet etterforsker også den mektige religiøse lederen for korrupsjon og svindel. Asaram Bapu og hans menighet har eiendommer verdt titalls millioner over hele India.

Al Jazeera rapporterer at personer som skulle vitne i voldtektssaken i Jodhpur, ble drept før de kunne møte opp i rettssalen.

77-åringen, som har vært holdt i varetekt siden november 2013, må senere også møte i retten i delstaten Gujarat. Han er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne i byen Surat i løpet av årene 2002 til 2004.

Også vitner i denne saken skal ha blitt angrepet, angivelig av guruens tilhengere, ifølge BBC.

Av sikkerhetsgrunner ble tiltalte onsdag ikke fremstilt for retten, men fikk forkynt skyldig-kjennelsen på fengselscellen.

Saurabh Das / AP/NTB scanpix

Endeløs strøm av opprørende voldtektssaker

Voldtektsskandalen i Jodhpur er en av svært mange gruoppvekkende seksuelle overgrepssaker som de senere årene har rystet India.

I flere tilfelle er det små jenter som er ofrene. I januar i år ble en åtte år gammel muslimsk jente bortført, voldtatt i et hindutempel og til slutt drept og dumpet i jungelen i delstaten Jammu & Kashmir.

I 2012 ble en hel verden rystet av historien om gruppevoldtekten av den unge medisinstudenten Jyoti Singh på en buss i New Delhi. Det 23-årige offeret døde senere av skadene gjerningsmennene hadde påført henne.