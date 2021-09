Forsvaret settes inn for å levere bensin i Storbritannia. Tusenvis av bensinstasjoner har helt tomme tanker.

Forsvaret i Storbritannia kommer trolig til å bli satt inn for å levere bensin i landet. Det gjøres for å lette på lastebilsjåførmangelen. Den har ført til at 37 prosent av de uavhengige bensinstasjonene er tomme.

Mange bensinstasjoner er tomme for bensin i Storbritannia.

Nå nettopp

Næringsminister Kwasi Kwarteng informerte om forsvarets rolle onsdag, ifølge Sky News.

– Det kan ta noen dager å få enhetene på bakken. Vi har bestemt oss for å gjøre det. Jeg tror dere vil se noen soldater kjøre tankbil i løpet av de neste par dagene, sier Kwarteng.

Onsdag melder foreningen for uavhengige bensinstasjoner at 37 prosent av medlemmene deres har tomme tanker. To tredjedeler av landets 8380 bensinstasjoner er medlemmer i foreningen.

Dette er en liten bedring fra dagen før.

Det er mangelen på lastebilsjåfører som er årsaken til problemene. Lagrene av bensin og diesel er fulle, men det finnes ikke nok sjåfører til å kjøre tankbilene ut til stasjonene.

Foreningen håper at situasjonen skal bli bedre allerede torsdag.

– Men vi er ekstremt skuffet over at mange ansatte opplever både verbale og fysiske angrep. Dette er totalt uakseptabelt, sier direktør Gordon Balmer i en pressemelding.

Forsvarsdepartementet er nå i dialog med bensinindustrien om hvor de skal sende de første soldatene som vikariere som sjåfører.

Biler står i kø på en bensinstasjon i Manchester mandag.

Ifølge transportindustrien mangler Storbritannia 100.000 lastebilsjåfører. Årsaken er en kombinasjon av aldrende arbeidsstyrke, utlendinger som har forlatt landet i forbindelse med brexit og koronapandemien.

Sjåførmangelen fører til at varer som bensin og mat ikke blir levert til butikkene i store nok mengder. Situasjonen har ført til at bensinstasjoner er tomme for drivstoff og at mange hamstrer.

Lørdag kunngjorde Storbritannia en plan om å dele ut 10.500 midlertidige arbeidstillatelser til lastebilsjåfører og andre yrkesgrupper der det mangler ansatte frem til desember. Dette er et krisetiltak for å redde julehandelen.