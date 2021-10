Østerrikes statsminister Sebastian Kurz går av

Sebastian Kurz

Kurz og ni andre etterforskes for korrupsjon.

Presset ble for stort mot den 35 år gamle regjeringssjefen i Østerrike.

Dagen etter at koalisjonspartner De grønne krevde at han skulle trekke seg som statsminister, kunngjorde han at han nå går av.

Kurz og ni andre etterforskes av landets økokrim for maktmisbruk og bestikkelser.

Kurz og hans medarbeidere mistenkes for å ha brukt offentlige midler til å sikre at statsministeren fikk positiv omtale i pressen i 2016.

Året etter ble han valgt til statsminister. Han har ledet flere ulike koalisjonsregjeringer. Dagens regjering består av Kurz' konservative parti ÖVP og De grønne. Fredag krevde Sigrid Mauer, parlamentarisk leder for De grønne, at Kurz måtte gå av.

– Det er ganske klart at en slik person ikke lenger er egnet til å styre, sa Mauer.

Østerrikes president har nå bedt utenriksminister Alexander Schallenberg om å overta som midlertidig statsminister, ifølge Kurz.

Artikkelen oppdateres.