I et av verdens største land er under 3 prosent fullvaksinert. «Dette kan til slutt ta hele verden tilbake til start»

I Nigeria er under 3 prosent fullvaksinert, blant dem denne mannen som fikk Modernas vaksine i Kuje i høst.

Store deler av Afrika har ennå ikke tilgang til koronavaksiner. WHO frykter at nye virusvarianter skal utvikle seg blant uvaksinerte i afrikanske land.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Mens Norge og andre rike land kan gjenåpne samfunnet etter omfattende vaksinering, er situasjonen helt annerledes i mange fattige deler av verden.

Særlig i Afrika er det mange land der vaksineringen fortsatt er i startfasen. Bare 4,4 prosent av kontinentets befolkning er så langt fullvaksinert, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) i slutten av september.

– De siste tallene viser en beskjeden fremgang. Men fortsatt er det langt igjen før vi når WHOs mål om 40 prosent fullvaksinerte innen utgangen av året, sa Richard Mihigo, som leder organisasjonens vaksinearbeid i Afrika.

Fremgang i Marokko

Selv om det samlede bildet er nedslående, er det store forskjeller mellom de afrikanske landene. Noen av dem har kommet et godt stykke på vei.

I Marokko er 62 prosent fullvaksinert, og i Tunisia er andelen 28 prosent. Øystatene Mauritius og Seychellene er kommet helt opp i henholdsvis 62 og 72 prosent, ifølge BBC.

Men mange av landene som ligger best han, har forholdsvis liten befolkning. Flere av de største landene ligger langt nede på listen over andel vaksinerte.

I Nigeria, som har over 200 millioner innbyggere og Afrikas største befolkning, er under 3 prosent fullvaksinert.

Egypt, som har rundt 100 millioner innbyggere og den største befolkningen av alle de arabiske landene, har fullvaksinert omtrent 5 prosent.

Sør-Afrika trappet nylig opp vaksineringen og har satt i gang en ny kampanje for å få flere til å ta koronavaksinen, her i Katlehong i Johannesburg 1. oktober.

– Yngleplasser

Av alle de 54 afrikanske landene har bare 15 passert 10 prosent fullvaksinerte, ifølge WHO. Organisasjonen har tidligere satt som mål at denne milepælen skulle nås innen utgangen av september.

Bare i halvparten av de afrikanske landene er mer enn 2 prosent fullvaksinert.

Situasjonen fører ikke bare til at mange hundre millioner afrikanere er mer utsatt for alvorlig sykdom. WHO frykter at nye, farlige virusvarianter skal oppstå og utvikle seg i uvaksinerte befolkningsgrupper.

– Den svimlende ulikheten og de store forsinkelsene i vaksineleveransene truer med å gjøre områder i Afrika om til yngleplasser for vaksineresistente varianter, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, i midten av september.

– Dette kan til slutt ta hele verden tilbake til start, advarte hun.

Internasjonalt samarbeid

Hovedårsaken til den lave vaksinasjonsgraden i Afrika er mangel på vaksinedoser. Fattige afrikanske land har naturlig nok mindre penger å bruke på vaksinekjøp enn rikere land som Norge, USA og Israel.

De har heller ikke noen egen velutviklet vaksineproduksjon slik som Kina og India. I stedet har afrikanske land måttet satse på donasjoner fra rikere land, og det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax.

Men tidligere i år kom det færre Covax-doser enn ventet. Covax baserte seg i stor grad på AstraZeneca-doser fra Serum Institute i India – verdens største vaksineprodusent. Og India måtte i april stanse eksporten som følge av et akutt innenlandsk behov for flere doser.

Biden lover mer

I løpet av de siste månedene har situasjonen blitt noe bedre. Til sammen mottok afrikanske land 23 millioner vaksinedoser i september, noe som var ti ganger flere enn i juni.

Under FNs hovedforsamling i forrige uke erklærte president Joe Biden at USA skal donere 500 millioner doser av vaksinen til Pfizer/Biontech. Dermed har USA til sammen lovet å donere over en milliard doser til andre land.

– For å vinne over pandemien her, må vi slå den overalt, sa Biden.

I tillegg til at afrikanske land har slitt med å skaffe nok doser, er det også en viss vaksineskepsis i noen av dem. På samme måte som i rike vestlige land var det tidligere i år en del afrikanere som hevdet at vaksinene ikke var godt nok testet.