Portforbud for hel by med 13 millioner kinesere. Omikron har ikke skylden

Det er bare noen få tilfeller av koronasmitte i byen. Likevel gjennomføres nå en av de største nedstengingene i Kina siden pandemiens start.

Etter at utbruddet ble oppdaget, måtte innbyggerne i Xi’an massetestes. Resultatet ble portforbud like etter.

15 minutter siden

Sammenligner man med Norge, er det veldig lite smitte i den kinesiske byen Xi’an. Likevel trer en svært omfattende nedstenging i kraft torsdag.

Opptil 13 millioner innbyggere får nå portforbud i byen. Den er kjent for keisergraven med tusenvis av terrakottasoldater. Det blir altså med få unntak ulovlig å gå ut av hjemmet sitt. Hver husstand får kun sende en person ut av huset én gang annenhver dag for å kjøpe nødvendige varer.

Dette skyldes ikke omikron. Det er deltavarianten som spres. Massetesting har avdekket 143 smittetilfeller de siste to ukene, ifølge Reuters. 52 av disse kom onsdag.

Til sammenligning hadde Oslo 944 nye tilfeller onsdag. Den harde linjen kommer i forkant av vinter-OL i Beijing som starter om en drøy måned. Strategien er å stoppe ethvert utbrudd i emning.

Panikkhandling

Nedstengingen er en av de mest omfattende etter den første i byen Wuhan i 2020. 11 millioner innbyggere ble isolert da.

Utbruddet Xi’an ble oppdaget for to uker siden. Forrige uke ble det utført massetesting i byen, som avdekket spredning til noen titalls personer. Det førte til titusener i karantene, skolestenging og strenge tiltak.

Aktiviteten var så høy at helseappen som brukes til sporing, ble overbelastet, skriver South China Morning Post.

En ny runde med massetesting denne uken ledet til total nedstenging. Ifølge AP oppsto det panikkhandling og kaotiske tilstander etter at beskjeden kom onsdag.

Samtidig pågår et utbrudd av hemoragisk feber i Xi’an. Også dette er en virusinfeksjon som kan være dødelig. Et vaksinasjonsprogram for feberen rulles nå ut for fullt i byen.

I et av de mobile laboratoriene i byen gjøres analyser av koronatester.

Zero-covid-strategi

Da Kinas visestatsminister var på besøk i Xi’an søndag, manet hun lokale myndigheter til å følge opp koronastrategien i landet strengt. Strategien har fått den engelske oversettelsen «zero-covid». Grenser stenges, områder må i lockdown og det innføres massetesting for enkelttilfeller.

Kinesiske myndigheter er lite gjennomsiktige med tallgrunnlaget. Men de offisielle smittetallene viser svært lite smitte helt siden det første utbruddet ble slått ned. Antallet daglige tilfeller har nesten aldri oversteget 100 siden slutten av mars 2020.

Strategien har kostet innbyggerne mye frihet. Et eksempel er den lille byen Ruili, som AFP har besøkt. Den ligger langs grensen ved Myanmar og har 210.000 innbyggere. Der er mange bedrifter på konkursens rand etter tre store nedstenginger.

Bryllup er blitt avlyst og begravelser innskrenket og forkortet. Skoler er blitt stengt og flyavganger avlyst. Det siste har noen ganger ført til at tusenvis av turister blir strandet.

Det er må økende press mot sentrale myndigheter om å innføre en mer fleksibel politikk mot pandemien, ifølge AFP.