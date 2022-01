Han fant massegraver med tusenvis av døde. En av Stalins bødler skal være i slekt med Putins rådgiver.

Russere skal ikke skamme seg over Josef Stalins terror. Isteden skal de være stolte av den ærefulle sovjetiske historien, mener landets påtalemyndighet.

Jurij Dmitrijev ble dømt til fengsel i 15 år. Kritikere mener at saken er politisk motivert.

I Kvitsjøen nord i Russland ligger Solovetskij-øyene. Her ble Sovjetunionens første konsentrasjonsleir opprettet i 1923. Den ble skildret i Aleksandr Solzjenitsyns store verk «Gulag-arkipelet». Forholdene på Solovki var ulidelige. De innsatte ble tvunget til å gjøre hardt arbeid, men fikk lite mat. Lite skulle til for å få straff.

Om sommeren kunne man bli lenket fast naken i skogen, som et festmåltid for tusenvis av mygg. Om vinteren ble fanger dynket i vann og tvunget til å stå ute i kulden. Solovki ligger bare 150 kilometer sør for Polarsirkelen, og det var ofte isende kaldt. Døden kom raskt.

16. oktober 1937 fikk sjefen for leiren ordre om å samle sammen 1116 innsatte og henrette dem. Jobben ble gitt til en kaptein i det hemmelige politiet NKVD, Mikhail Matvejev. Han fraktet dem til Sandarmokh, et lite sted utenfor byen Medvezjegorsk i Karelen. Langt inne i skogen drepte han dem. Totalt ble 9500 mennesker drept her og lagt i massegraver. Deretter ble stedet og ofrene glemt.

Først i 1997 klarte historikeren Jurij Dmitrijev å finne de 263 massegravene. Drapene i Karelen var en del av Den store terroren. I 1937 og 1938 ble 1,6 millioner mennesker dømt til lange fengselsstraffer. Minst 680.000 ble henrettet. Høsten 2016 offentliggjorde organisasjonen Memorial en liste over tusenvis av NKVD-medarbeidere som deltok i massedrapene.

Dmitrijev var leder for Memorial i Karelen, og like etter fikk han anonyme telefoner med trusler. De ville stoppe ham fra å publisere en slik oversikt for regionen. Det hadde han planer om, men kom aldri så langt. På listen sto et etternavn som også en sentral medarbeider i Kreml har.