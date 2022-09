Da bombene falt, gjemte de seg på barneskolen. Så kom den russiske soldaten. Han krevde et offer.

MALA ROHAN, UKRAINA (Aftenposten): Tusenvis av skoler er ødelagt. Millioner av barn er på flukt. Nå gjør Ukraina seg klar til årets store begivenhet.

Skolen i Kharkiv-regionen står igjen som et symbol på grusomhetene som fant sted da russiske soldater okkuperte landsbyen.

35 minutter siden

Når du åpner døren, ser klasserom nummer 18 helt vanlig ut. Pulter og stoler står pent oppstilt. Tavlen ser nyvasket ut. En gul svamp ligger klar. Alt klart til en vanlig skoledag barna fremdeles kan se lenge etter.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, var storbyen Kharkiv et av hovedmålene. Men først måtte de ta Mala Rohan. Da bombene falt, søkte over 100 innbyggere tilflukt i landsbyens skole. Her lå et av landsbyens ordentlige bomberom.