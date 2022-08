Gorbatsjov minnes av Biden, FN-sjefen, Putin og med gammel pizzareklame

Mens verdensledere tar frem de store ordene for å hedre Mikhail Gorbatsjov, minnes han på nett med en reklamefilm for en pizzakjede.

Mikhail Gorbatsjov opptrådte i 1997 sammen med barnebarnet i en reklamefilm for en amerikansk pizzakjede.

11 minutter siden

Sovjetunionens siste statsleder Mikhail Gorbatsjov døde tirsdag på et sykehus i Moskva etter lang tids sykeleie.

Den russiske politikeren sto bak politikken som førte til Sovjetunionens fall.

Verdens fremste statsledere hyller «Gorbie», som han ble kalt, som en av det 20. århundres aller viktigste figurer.

Biden: Tryggere verden

USAs president Joe Biden møtte ham senest i 2009. Han trekker frem Gorbatsjov som en med «mot til å forstå at forandring var nødvendig» etter mange år med isolasjon og fattigdom.

– Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, sier Biden.

FNs generalsekretær António Guterres sier at Gorbatsjov gjorde mer enn noe annet enkeltmenneske for å sikre at den kalde krigen fikk en fredelig slutt.

– Jeg ble svært trist da jeg fikk vite om Mikhail Gorbatsjovs bortgang. Han var en unik statsmann som endret historiens kurs, sa FN-sjefen i en uttalelse tirsdag kveld.

Putin: Kondolerer

Russlands nåværende president Vladimir Putin uttrykker sin dypeste kondolanse, ifølge hans talsmann Dmitrij Peskov.

De to hadde et anstrengt forhold. Putin har omtalt Sovjetunionens oppløsning som en katastrofe, men Kreml har unngått å rette hard kritikk mot Gorbatsjov direkte.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen hyller Mikhail Gorbatsjov som mannen som banet vei for et fritt Europa.

– Han spilte en avgjørende rolle for å gjøre slutt på den kalde krigen og løfte jernteppet. Det åpnet vei for et fritt Europa, skriver von der Leyen.

Macron: Endret vår felles historie

Frankrikes president Emmanuel Macron «kondolerer bortgangen til Mikhail Gorbatsjov, en fredens mann hvis valg åpnet opp en vei mot frihet for russere» i en Twitter-melding.

– Hans engasjement for fred i Europa endret vår felles historie, heter det videre.

Pizza i Moskva

På nett minnes nå mange «Gorbie» med en reklamefilm fra 1997. Den ble laget for restaurantkjeden Pizza Hut, som hadde etablert seg i Moskva.

I filmen oppdager et par gjester at «Gorbie» er der sammen med sitt ti år gamle barnebarn. Kompisene krangler på russisk så fillene fyker om hans ettermæle.

En mener han skapte totalt kaos og økonomisk rot. Den andre mener han ga folk håp og frihet. En eldre kvinne bemerket at han er årsaken til at de har Pizza Hut. Dermed reiser alle gjestene seg og hyller ham.

Sett som bunnpunkt

Den gang ble filmen av mange regnet som et bunnpunkt for statslederen. Det ble ikke sett nådig på at han hadde solgt sitt gode navn og rykte for å markedsføre pizza.

Russland slet den gang med økonomien og omfattende kriminalitet. Filmen ble ikke sendt i Russland.

Med Gorbatsjovs død har filmen fått et comeback på nett. En Twitter-bruker mener filmen er «det som historikere en dag vil si markerte den egentlige slutten på den kalde krigen».

Financial Times’ Moskva-korrespondent kommenterer at ikke bare er friheten nå borte fra Russland. Det er også restaurantkjeden.

Les også Den bitre, personlige striden bidro til at verdens største land kollapset

Fikk 1 million dollar

Den tidligere fredsprisvinneren skal ha fått 1 million dollar for å spille inn filmen i Moskva. Ifølge rapporter nektet han imidlertid selv å spise pizza i klippet. Derfor var hans barnebarn med.

Han sa at han trengte pengene til et bibliotek og for å etablerte et perestrojka-arkiv. Til The New York Times den gang sa han at han hadde avslått mange reklametilbud, men gjorde et unntak for Pizza Hut.

– Dette er en sak for vanlige folk – mat, sa han. Derfor kunne han risikere sitt omdømme, mente han.

Ti år senere opptrådte han i en reklame for fasjonabel bagasje av merket Louis Vuitton. Da donerte firmaet penger til gode formål som Gorbatsjov og andre kjendiser støttet eller sto bak.

Koffertreklamen spilte i likhet med pizzaannonseringen på «Gorbies» ettermæle. I den ble han avbildet i en bil som kjørte forbi Berlin-muren. Selv satt han og så ut av vinduet – «som en mann uten land», ble det sagt den gangen.