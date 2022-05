I en bunker i Mariuopol amputeres soldatenes armer og bein. Nye bilder er en bønn om hjelp.

Ukrainske soldater som er fanget inne i stålverket Azovstal, ber verden om å handle. Nå.

Venstrearmen til soldaten i Azov-regimentet ble amputert ved skulderen. Han ble skadet i kamp med de russiske styrkene, ifølge regimentet.

11. mai 2022 12:33 Sist oppdatert nå nettopp

Lyset er dunkelt. Skitten plast dekker veggen. I stålverket Azovstal i Mariupol behandles krigsskader på et provisorisk sykehus.

Soldatene i Azov-regimentet har holdt stand mot russiske angrep i over to måneder. De har gjemt seg i den gigantiske underjordiske labyrinten under Azovstal. Der har også flere hundre sivile søkt tilflukt.

Men krigen tærer på. Og det er ingen tegn til at Russland vil stanse angrepene. Soldatene mangler mat, vann og, ikke minst, tilgang til medisinsk hjelp. Nye bilder viser skadene fra de russiske angrepene.

Soldatene håper bildene kan føre til handling.

Ber verden vise barmhjertighet

– Verden må se forholdene som de sårede, forkrøplede beskytterne av Mariupol lever under, skriver Azov-regimentet på Telegram, melder The Guardian.

– Verden må handle nå.

En skadet ukrainsk soldat ser mot kameraet i bunkeren under stålverket Azovstal i Mariupol. Begge disse to soldatene har mistet venstrebenet. En skadet soldat får behandling i den mørke bunkeren under stålverket. Soldaten i Azov-regimentet har fått amputert høyrearmen.

Azov-regimentet ber om at sårede soldater evakueres så raskt som mulig. De vil at soldatene kommer seg til områder under ukrainsk kontroll der de kan få legehjelp og behandling.

– Vi ber FN og Røde Kors vise barmhjertighet, skriver de.

– Organisasjonene må bekrefte sine grunnprinsipper og redde sårede personer som ikke lenger er i kamp, skriver de.

De legger til at flere hundre soldater fortsatt er fanget i stålverket.

Gir ikke opp

De siste dagene har flere hundre sivile blitt evakuert fra Mariupol. Men arbeidet har vært vanskelig. Evakueringene er farlige for hjelpeorganisasjonene, og flere ganger har de måttet avblåse forsøkene.

Det enorme stålverket Azovstal skimtes bak utbombede bygg i Mariupol 8. mai. Under stålverket er det en labyrint av underjordiske ganger og bunkere. Der har sivile og soldater søkt tilflukt i to måneder.

Russland kontrollerer nå nesten hele havnebyen. På markeringen av frigjøringsdagen for andre verdenskrig, sa Russlands president Vladimir Putin at krigen vil fortsette øst i Ukraina.

Mariupol ligger midt mellom den annekterte Krimhalvøya og de prorussiske utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina. Den er både strategisk viktig og et symbol på motstanden mot Russland.

Tirsdag fortsatte bombeangrepene mot Azovstal, ifølge ukrainske myndigheter.

– I tillegg til soldatene er det minst 100 sivile igjen i bunkerne. Men dette svekker ikke angrepenes intensitet, skrev Petro Andrjusjtsjenko, som jobber for byens borgermester, på Telegram, meldte Reuters.