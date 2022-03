Dette har skjedd i Ukraina-krigen så langt lørdag 12. mars

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ha gått over til en ny form for terror etter meldinger i går kveld om at ordføreren i Melitopol sørøst i Ukraina ble bortført av væpnede menn. CNN har geolokalisert og verifisert ektheten av et videoopptak som viser ordføreren med hette over hodet idet han fraktes bort fra en offentlig bygning. Lørdag formiddag demonstrerer innbyggerne i byen og krever at russerne setter ordføreren fri.