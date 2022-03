Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ha gått over til en ny form for terror etter meldinger i går kveld om at ordføreren i Melitopol sørøst i Ukraina ble bortført av væpnede menn. CNN har geolokalisert og verifisert ektheten av et videoopptak som viser ordføreren med hette over hodet idet han fraktes bort fra en offentlig bygning.