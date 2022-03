Russland truer med å hente tusenvis av syrere til Ukraina: – Det tyder på at offensiven har stagnert

Moskva åpner for å bruke fremmedkrigere fra Midtøsten i Ukraina. – Som å sende marsboere til månen, sier forsker.

Den statseide russiske TV-kanalen Zvezda har de siste ukene sendt flere innslag om syrisk støtte til Russlands krig mot Ukraina. Her fra det kanalen hevder er en støttemarkering blant studenter i Damaskus.

16.000 fremmedkrigere fra Midtøsten har søkt om å få reise til øst-Ukraina. Det hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

President Vladimir Putin åpnet i forrige uke for at frivillige som vil krige for Russland, skal få hjelp til å komme seg til fronten.