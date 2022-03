Dette skjedde i Ukraina i natt. Kolonnen i bevegelse, nye bombinger av byer.

Ferske satellittbilder viser at den om lag 64 kilometer lange russiske militærkolonnen utenfor Kyiv, har begynt å bevege seg. Maxar har sluppet satellittbilder fra torsdag som viser at militærkolonnen har brutt opp og spredt seg nærmere Kyiv. Sky News melder at amerikanske militærkilder antar at den russiske hæren nå står kun 15 kilometer utenfor hovedstaden. En kilde i Pentagon mener at russerne i løpet av det siste døgnet frem til torsdag hadde rykket om lag 5 kilometer nærmere hovedstaden.