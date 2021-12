Fox-stjerne sammenlignet Fauci med nazi-legen Mengele

Lara Logan kom med et kraftig angrep på Joe Bidens fremste koronarådgiver. Utbruddet er nok et eksempel på det polariserte USA.

Lara Logan kom mandag med et krast utbrudd mot Anthony Fauci.

Nå nettopp

Fox News-profilen Lara Logan er i hardt vær. Mandag sammenlignet hun Anthony Fauci med nazi-doktoren Josef Mengele. Fauci er president Joe Bidens mest betrodde smittevernekspert.

Logan var med på et Fox-program hvor den nye omikronvarianten av viruset ble diskutert. Sammenligningen er blitt kraftig kritisert av jødiske grupper i USA. Auschwitz-museet kaller den «skammelig».

Det er det siste i rekken av eksempler på hvor delt landet er i synet på smitteverntiltakene.

Eksperimenterte på barn i konsentrasjonsleir

Mengele jobbet som lege i konsentrasjonsleiren Auschwitz under 2. verdenskrig. Han gjennomførte en rekke grufulle kvasifaglige eksperimenter på jødiske fanger i leiren. Mange av dem var barn.

– Folk sier til meg at Dr. Fauci ikke representerer vitenskap for dem. Han representerer Josef Mengele, sa Logan i programmet.

Hun hevder at folk over hele verden sier dette.

Logan begrunner det med de store konsekvensene smitteverntiltakene har hatt i mange land.

Den kjente journalisten mener borgerrettigheter har stått svakt under pandemien. Hun argumenterte også med at flere tar sitt eget liv, at fattigdommen har vokst mange steder og økonomier har fått en kraftig smell på grunn av nedstenginger.

– Folk ser at det som er blitt gjort ikke kan rettferdiggjøres, sier Logan.

Det er i den sammenhengen at hun mener Fauci, som har stått bak mange av de nødvendige tiltakene i USA, kan sammenlignes med nazi-legen.

Reagerer på sammenligningen

Den jødiske komiteen i USA ber Logan om å beklage uttalelsen. De minner om at Mengele ble kalt dødsengelen av en grunn.

«Det finnes ingen sammenligning mellom det helvetet hans ofre gikk gjennom og tiltak for folkehelsen», skriver organisasjonen på Twitter.

Flere andre organisasjoner har kommet med lignende uttalelser.

Anthony Fauci har fått mange kritikere på høyresiden i amerikansk politikk.

Flere nazi-paralleller

Fauci hadde også en sentral rolle i landets smitteverninnsats da Donald Trump var president. De to var imidlertid ikke alltid på bølgelengde. Trump omtalte ved ett tilfelle Fauci som «en katastrofe».

Fauci har fortalt hvordan han har mottatt dødstrusler av personer på ytre høyreside for sine standpunkt.

I Det republikanske parti har mange sentrale politikere lenge vært kritiske til påbud om sosial distansering, bruk av munnbind og også til vaksinering.

Logan er ikke den første på høyresiden som trekker paralleller mellom koronatiltak og behandlingen av jødene under holocaust.

Marjorie Taylor Greene sitter i Kongressen for Det republikanske partiet. Hun har sammenlignet koronapolitikken og Demokratene med Nazi-Tyskland minst fem ganger, skriver Forbes.

Noen stater har innført regler om koronapass for å komme inn på restauranter og lignende, mens andre har latt være.

Flere lokale republikanske politikere har sammenlignet kravet med den gule stjernen jøder ble tvunget til å gå med i Nazi-Tyskland.

Var 60 minutes-profil

Logan har fått kritikk også for andre uttalelser den siste tiden. Nylig sa hun at Sverige nesten ikke har vaksinert noen i det hele tatt. Det er helt feil.

Hun hevdet også at alle leger som jobber med beinkreft, finner hundrevis av koronavirus i beinene i kroppen. Dette ble hun ikke motsagt eller utfordret på av Fox-kollegaene.

Logan ble kjent som en respektert utenrikskorrespondent for CBS-programmet «60 minutes». Hun dekket krigene i Afghanistan og Irak, skriver Washington Post.

Under den arabiske våren i 2011 ble hun angrepet og seksuelt trakassert av en mobb på Tahirplassen i Kairo.

Hun forlot CBS i 2018 etter en feilaktig reportasje om et angrep i 2012 på den amerikanske basen Benghazi i Libya.

Hun er den siste tiden blitt brukt som kommentator i ulike program.