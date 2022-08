Stormen ved Middelhavet har krevd flere liv: Her kaster vinden vogner av pariserhjul

Her får stormen ved Middelhavet pariserhjul til å gå i hundre

En kraftig storm herjer langs Middelhavet. Flere er omkommet. Meteorologene spår mer uvær i vente.

18. aug. 2022 20:42 Sist oppdatert nå nettopp

Toscanas regionpresident Eugenio Giani publiserte torsdag en video på Twitter av et pariserhjul som spant ukontrollert rundt på grunn av de kraftige vinkastene.

Videoen er filmet i byen Piombino som ligger på vestkysten av Italia ut mot Middelhavet.

Han skriver også at et gult farevarsel i regionen er forlenget til fredag kl. 20.00. På ettermiddagen fredag forventes det at uværet igjen vil tilta med kraftig tordenvær og regn over hele Toscana.

Vindkastene beskrives som orkanlignende og skal ha hatt en styrke på opptil 224 kilometer i timen, som tilsvarer 62 m/s, ifølge Reuters. På vindskalaen er 63 m/s klassifisert som orkan styrke.

En kvinne og en mann mistet torsdag livet i kystbyen Carrara i Toscana, etter å ha fått trær over seg. Dette er en by som ligger 166 kilometer nord for Piombino, der pariserhjulet løp løpsk.

En lang rekke mennesker har flere andre steder blitt skadet som følge av uværet. Ifølge den toskanske regionspresidenten Eugenio Giani er det snakk om opp mot 50 mennesker som er fraktet til sykehus.

Farevarsler er sendt ut for hele Nord-Italia og deler av Sør-Italia som følge av stormen.

Flere har mistet livet

Den voldsomme og uventede stormen har også gitt den franske middelhavsøya Korsika hard medfart. Minst fem personer har mistet livet, blant dem en 13 år gammel jente som fikk et tre over seg på en campingplass.

En 72 år gammel kvinne ble drept da bilen hennes ble truffet av et strandhyttetak, og en 46 år gammel mann døde da et tre falt over bungalowen hans.

I flere dager har det styrtregnet langs store deler av den franske sørkysten, og uværet har dessuten ført med seg kraftig vind, flom og hagl.

– Vi har aldri sett en så kraftig storm som dette. Du skulle tro det var en tropisk storm, sier Cedric Boell til Reuters. Han driver en restaurant nord på øya.

Nyhetsbyrået har også snakket med naturfotografen Yolhan Niveau (24), som bor på en campingplass nordøst på Korsika. Han forteller at stormen rev opp trær og skadet campingvogner.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin (t.h.) besøkte campingplassen på Korsika der et tre falt over en bungalow og drepte én person.

Fem døde i Østerrike

Stormen rammet flere steder i Frankrike, som den siste tiden har vært rammet av hetebølger og tørke. Og plutselig falt det mer nedbør på et par timer enn det har gjort på flere måneder til sammen.

I Østerrike er to barn døde i en storm i Kärnten, sør i landet. Barna antas å være mellom fem og åtte år gamle. De to barna befant seg ved en liten innsjø da stormen slo inn og rev opp trær med røttene. Ytterligere tre personer skal ha omkommet i Østerrike under uværet og flere personer er skadet.