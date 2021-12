De ettersøkte foreldrene etter skoleskytingen i USA er pågrepet

Foreldrene kjøpte skytevåpen til den 15 år gamle sønnen. Kort tid etterpå hadde han skutt fire medelever.

James og Jennifer Crumbley er pågrepet etter at sønnen deres skjøt fire elever på en skole.

4. des. 2021 09:30 Sist oppdatert nå nettopp

15 år gamle Ethan Crumbley ble onsdag siktet for drap og terrorisme etter en skoleskyting i Michigan. Hendelsen fant sted ved en videregående skole i småbyen Oxford, en time utenfor Detroit. Gutten var elev ved skolen.

Hans foreldre, James og Jennifer Crumbley, ble senere siktet for uaktsomt drap. Påtalemyndigheten mener foreldrene begikk «sjokkerende handlinger» da de kjøpte et halvautomatisk våpen på Black Friday og gjorde det tilgjengelig for 15-åringen.

De mener også at foreldrene sviktet ved å ikke gripe inn på dagen skytingen skjedde. De hadde da blitt konfrontert med tegninger og beskjeden «blod overalt», som var funnet på guttens pult.

15-åringen var sammen med faren da faren kjøpte våpenet i en lokal våpenbutikk. Gutten la ut et bilde av våpenet på Instagram. Han skrev «jeg fikk nettopp min nye skjønnhet i dag», etterfulgt av et hjertesymbol.

I løpet av helgen etter Black Friday, skrev guttens mor i sosiale medier at «i dag er det en mor og sønn-dag der han tester ut sin nye julegave», ifølge aktor.

Ifølge politiet spilte gutten inn en video på mobiltelefonen kvelden før angrepet. Videoen ble ikke lagt ut på nettet. Ifølge politiet sa han på opptaket at han planla en skoleskyting dagen etter.

Samme dag la en lærer på skolen merke til at 15-åringen søkte på ammunisjon på telefonen i en av timene, og meldte fra til skoleledelsen.

Utlovte dusør

Guttens mor ble kontaktet av skolen, men hun svarte ikke på beskjedene. McDonald sier at moren samme dag sendte en tekstmelding til sønnen sin, der hun skrev:

– Haha, jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt.

Myndighetene utlovet en dusør på 10.000 dollar for opplysninger som førte til at foreldrene ble pågrepet.

Nå er de altså pågrepet. Paret ble funnet i første etasje i et industribygg, skriver CNN. Kjøretøyet deres var blitt funnet i nærheten noe tidligere.

Sjelden siktelse

Crumbley er siktet for å ha skutt og drept fire personer og skadet syv. Tre døde på stedet, mens den fjerde døde onsdag av skadene.

Siktelser mot foreldre er sjeldne i slike saker, skriver The Washington Post.

– Å eie et våpen betyr å sikre det ordentlig, låse det og holde ammunisjonen separat, sier McDonald ifølge The Washington Post.

Crumbley var ikke kjent for politiet fra før, men han skal ha hatt en rekke problemer på skolen i forkant av hendelsen.

Crumbley hadde med seg pistolen i en ryggsekk, ifølge BBC. Kort tid etter møtet skal gutten ha tatt med seg sekken inn på toalettet og kommet ut med et våpen i hånden. Han skjøt skolekamerater like etterpå.

Skytingen foregikk i fem minutter, og 15-åringen rakk å avfyre over 30 skudd før politiet kom.

Fire personer ble drept etter en skoleskyting i Michigan.

Planlagt skyting

Myndighetene avslørte i et innledende rettsmøte at de har funnet en rekke dokumenter og videobevis som kan tyde på at skytingen var planlagt.

Crumbley skal ha tatt opp to videoer der han snakker om å skyte og drepe skolekamerater. Videoene ble filmet mandag kveld.

De har også funnet en dagbok 15-åringens ryggsekk. Der skal han ha skrevet om sitt ønske om å skyte folk på skolen, ifølge The New York Times.

Tirsdagens skoleskyting er den dødeligste siden mai 2018, skriver Education Week.

Så langt i år har det vært 29 skoleskytinger i USA, 21 av dem siden august.

Det har vært flere slike hendelser i år enn året før. Totalt 60 personer er blitt drept eller skadet i en skoleskyting i år.