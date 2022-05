Tiltalt for krigsforbrytelser: Drepte 62-åring i Ukraina. Nå tilstår den russiske soldaten drapet.

En russisk soldat tilstår å ha drept en sivil ukrainer. Dette er den første rettssaken om russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

Den russiske soldaten Vadim Shishimarin (21) tilstår å ha drept en sivil ukrainer.

18. mai 2022 17:11 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Den russiske soldaten Vadim Shishimarin (21) tilstår å ha drept en sivil ukrainer i krigens innledende fase. Han møtte i retten i Kyiv onsdag.

Stjal bil – skjøt mann på sykkel

Shishimarin og fire andre soldater skal ha stjålet en bil, kjørt til Chupakhivka og skutt en 62-åring på sykkel, ifølge BBC.

Chupakhivka ligger i Sumy-regionen. Det var flere harde kamper i området i krigens innledende fase.

– Erkjenner du straffskyld, spurte aktor i retten, ifølge BBC.

– Ja, svarte Shishimarin.

– Helt og holdent?

– Ja.

Saken er historisk. Det er den første saken om russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Oppmerksomheten er massiv. Tilståelsen blir omtalt av både CNN, The New York Times og BBC. Mengden pressefolk til stede gjør at resten av saken er utsatt til torsdag. Det skriver CNN.

– En hendelse uten sidestykke, sier Aktor Andriy Sinyuk om rettssaken. Her er han omringet av journalister utenfor rettssalen.

– Kan ikke tilgi ham

«En hendelse uten sidestykke». Slik beskriver Aktor Andriy Sinyuk rettssaken, hvor en utenlandsk soldat er tiltalt for å ha drept en sivil borger. Det skriver The New York Times.

Også 62-åringens familie var til stede under rettssaken.

– Jeg synes veldig synd på ham (Shishimarin, journ.anm.). Men jeg kan ikke tilgi ham etter en slik forbrytelse, sier 62-åringens enke Kateryna Shelikhova til BBC.

62-åringens enke Kateryna Shelikhova. I forgrunnen er Den russiske soldaten Vadim Shishimarin, som er tiltalt for krigsforbrytelser i Ukraina.

Kreml: Iscenesatt

Han risikerer livstid i fengsel hvis han blir dømt. Det har BBC tidligere skrevet.

Russland sier de ikke kjenner til Shishimarins sak i Ukraina, ifølge CNN. De anser anklagene som «uakseptable», «opprørende» og «iscenesatte». Det sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov. Det melder CNN.

40 mistenkte

Ukraina har opprettet 11.000 saker om krigsforbrytelser. 40 personer er mistenkt. Det skriver statsadvokat Iryna Venediktova i Ukraina på Twitter.

Minst 3380 sivile er drept i Ukraina, ifølge FN. Bare i Butsja er det funnet 350 lik. Der er 500 mistenkte. Det var i begynnelsen av april at rapportene om massedrap, tortur, plyndring og voldtekter i Butsja kom. Byen hadde da vært kontrollert av Russland i over en måned. Forstaden ligger like utenfor hovedstaden Kyiv.

Denne første rettssaken sender et signal om at ingen skal unnslippe ansvar, skriver Venediktova på Twitter.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag etterforsker krigsforbrytelser begått av Russland. Moskva har hele tiden benektet angrep på sivile.

Også Norge bidrar i ICCs etterforskning.