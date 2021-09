Hva skjer med flyktninger som returneres til Syria? – De puttet elektrisitet i hodet mitt. Jeg håpet jeg skulle dø.

Verdens land krangler om asylsøkere fra Syria skal returneres eller ikke. De som sendes tilbake, går grusomme skjebner i møte, ifølge en fersk rapport.

I mai vant den syriske presidenten Bashar al-Assad sitt fjerde valg. Nå kommer det frem at sikkerhetsstyrkene hans har torturert og voldtatt syriske flyktninger som har kommet tilbake til landet.

Sommeren 2019 krysset Noor og hennes to barn grensen fra Libanon til hjemlandet Syria. De flyktet derfra på grunn av den blodige borgerkrigen.

Nå var tiden inne for å reise hjem. Det tok ikke lang tid før Noor angret på valget.

Da familien kom over til den syriske siden, møtte de en tjenestemann. Han sa til henne:

– Hvorfor forlot du Syria? Fordi du ikke liker Bashar al-Assad eller Syria? Du er en terrorist ... Syria er ikke et hotell du kan forlate og komme tilbake til når du selv vil.

Deretter voldtok han Noor og hennes fem år gamle datter, forteller familien i en fersk rapport fra Amnesty International.

Hendelsene er del av et større bilde.

Trygt å dra tilbake?

6,6 millioner. En tredjedel av befolkningen.

Det er antallet personer som har flyktet fra Syria etter at krigen brøt ut i 2011. Flere har søkt tilflukt i landene rundt, og flere har funnet veien til Europa og Norden.

Et fåtall av dem som har flyktet, har dratt tilbake til Syria, ifølge FN. Cirka 280.000 ble sendt tilbake mellom 2016 og 2021, anslår organisasjonen.

Norge vurderer det ikke som trygt å returnere noen til Syria nå, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) til Aftenposten.

– UDI vurderer fortsatt situasjonen i Syria slik at det ikke er grunnlag for å trekke tillatelser tilbake. Vi vil imidlertid fortsatt påpeke at behovet for beskyttelse skal vurderes i hver sak for seg, skriver fagsjef Dag Bærvahr i en e-post.

I flere land raser debatten om hvorvidt tiden er inne for å sende de syriske flyktningene tilbake.

Samtidig vurderer andre land å øke antallet som sendes tilbake. Blant annet Danmark og Sverige. Årsakene er mange: Flere argumenterer med at krigføringen i Syria har roet seg de siste tre årene og at det dermed er tryggere å gjennomføre returer. Regjeringen i landet, ledet av president Bashar al-Assad, hevder de nå kontrollerer 70 prosent av Syria.

Men det garanterer ikke at de som drar tilbake til hjemlandet, ankommer en trygg havn. Snarere tvert imot.

Torturert med elektrisitet

I en fersk rapport slår Amnesty fast at overgrep, vold og tortur venter mange av dem som returneres til Syria. Organisasjonen har dokumentert:

66 hendelser der personer er utsatt for alvorlige lovbrudd etter at de dro tilbake til hjemlandet.

14 ble utsatt for seksuell vold. Av dem ble fem kvinner voldtatt, i tillegg til en 13 år gammel gutt og Noors fem år gamle datter. Flere av de overlevende sa at tjenestemenn voldtok dem for å ydmyke og straffe dem fordi de forlot landet.

59 personer ble fengslet eller anholdt uten rettslig grunnlag. Ingen av dem hadde tilgang til advokat eller rettssak.

33 personer ble utsatt for tortur og/eller mishandling av etterretningstjenesten. Hovedsakelig som et middel for å få dem til å innrømme forbrytelser. Under avhørene ble flere slått med metallstenger, elektriske kabler og belter.

I rapporten er det flere vitnemål som forteller om grusomhetene:

Sikkerhetsoffiserer slo Samers testikler mens de avhørte ham etter at han kom tilbake til Syria. Samtidig sa de;

– Vi slår deg her, i håp om at du ikke får barn som kan skade landet vårt, slik du gjorde.

Ismael ble arrestert to dager etter at han krysset grensen fra Libanon. Han ble anholdt og avhørt i tre og en halv måned.

De ville vite hvorfor han hadde forlatt Syria, for så å komme tilbake, fortalte han til Amnesty:

– De ga meg støt mellom øynene. Det føltes som om hele hjernen min ristet. Av og til besvimte jeg. Jeg vet ikke hvor lenge ... Til slutt klarte jeg ikke å holde kroppen min oppe lenger. Skuldrene min var ute av ledd. De puttet elektrisitet i hodet mitt. Jeg håpet jeg skulle dø.

Flere skal også ha møtt den skjebnen Ismael ønsket å møte under avhørene. 27 personer forsvant etter at de ble arrestert. 17 av dem er fremdeles savnet.

Hendelsene over er alle del av et større mønster.

Slår ned på politisk motstand

De viser alle hvordan syriske myndigheter slår ned på dem som oppfattes som politiske motstandere, ifølge Amnesty. Flyktninger som vender tilbake, står høyt på listen.

Tjenestemenn antar at de har støttet opposisjonen eller deltatt i demonstrasjoner mot regjeringen, står det i rapporten.

Konflikten i 2011 startet først som et opprør mot president Bashar al-Assad. I løpet av tiåret etter utviklet den seg til en stedfortrederkrig i lås.

I mai holdt Syria presidentvalg. Det vant Assad for fjerde gang.

I forkant av valget 26. mai ble flere postere hengt opp i Damaskus. Europeiske land som vil sende syriske asylsøkere tilbake, argumenterer for at byen er trygg. Men flere av overgrepene Amnesty har dokumentert, fant sted i hovedstaden.

Dermed styrer han landet i syv nye år. Men flere har stilt spørsmål ved hvor redelig det er.

USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia kritiserte valget for å være «hverken fritt eller rettferdig».