Volodymyr Zelenskyj: – Vi er her

– Leve våre soldater. Leve Ukraina, sier president Volodymyr Zelenskyj fra gaten i Kyiv.

25. feb. 2022 19:04 Sist oppdatert nå nettopp

God kveld til alle!

Slik innledet presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, en tale han la ut på Facebook fredag kveld.

Videoen der han står ute på gaten, har allerede har fått enorm spredning. Presidenten proklamerte følgende:

– Alle lederne er her (i Kyiv). Presidenten er her. Vi er alle her, våre styrker er her og her vil vi bli, sa Zelenskyj.

Det har fredag vært voldsomme kamper i Ukraina. Menn mellom 18 og 60 får ikke forlate landet og myndighetene har bedt lokalbefolkningen om å lage Molotov cocktails for å forsvare seg mot den russiske invasjonen.

– Vi forsvarer Ukraina. Leve våre soldater. Leve Ukraina!