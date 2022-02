Verden Ukraina-krisen Ukraina brukes som en lekegrind for hacking, mener ekspert. Her inne angripes de daglig.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): En russisk invasjon kan starte med et dataangrep, mener USA. I en bygning i Ukrainas hovedstad jobber de på spreng for å hindre at det skjer.

7 minutter siden

– Er det trygt å ha lommeboken i jakken, spør en britisk fotograf da han henger fra seg ytterklærne i garderoben.

Vi er i hovedkvarteret til Ukrainas koordineringskontor ved Senter for nasjonal datasikkerhet. Her planlegger de hvordan landet skal beskyttes fra russiske hackere. I den eskalerende krisen mellom Ukraina og Russland er arbeidet viktigere enn noen gang.