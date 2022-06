Stadig flere toryer utfordrer Boris Johnsons lederskap

Storbritannias statsminister Boris Johnson opplever økende motstand fra egne parlamentsmedlemmer. En avstemning om lederskapet kan være nær.

Gå av! En demonstrant viser tydelig hva han mener om Storbritannias statsminister Boris Johnson. Presset mot Johnson øker også blant hans egne parlamentsmedlemmer.

NTB

19 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Nylig leverte tidligere helseminister Steve Brine inn en mistillitserklæring til statsministeren som følge av den såkalte partygate-skandalen. Og stadig flere har sluttet seg til og sender sine erklæringer inn til 1922-komiteen i partiets parlamentsgruppe. Den ledes av Sir Graham Brady, og hvis han får inn 54 slike brev, utløser det et ledervalg i det konservative partiet.

Flere av partiets parlamentsmedlemmer tror nå at grensen på 54 innsendelser er nådd, og at statsministeren kan bli utfordret allerede neste uke, skriver The Guardian. Det tror også tidligere partileder William Hague.

– Lunten brenner og nærmer seg dynamitten, sier han til Times Radio.

Fakta Fakta om partygate Partygate er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger.

De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap.

I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene.

Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien.

Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger.

Partygate har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre. Kritikere innad i partiet forsøker nå å få nok stemmer til å avholde en avstemning om lederskapet. (Kilde: NTB / Wikipedia) Vis mer

Mer koordinert motstand

Parlamentsmedlemmer forteller at opposisjonen mot Johnson er blitt stadig mer koordinert, og at mange nå er fast bestemt på å tvinge frem en avstemning. Til nå har nærmere 30 parlamentsmedlemmer offentlig erklært sin opposisjon til Johnson, og 20 har konkret sagt at de ikke lenger støtter ham.

Mandag denne uken dukket tre nye navn opp på listen over dem som vil ha et lederskifte. Blant dem er parlamentsmedlemmet Andrew Bridgen, som tidligere trakk mistillitsbrevet sitt på grunn av Ukraina-krisen. Nå har han sendt det inn på nytt.

I en e-post til velgerne forklarer han at han syntes det var feil å utfordre ledelsen i partiet under de innledende fasen av krigen i Ukraina.

– Den siste uken har det imidlertid vært ytterligere avsløringer. De skaper ikke mindre sinne rundt kulturen i Downing Street nr. 10 under nedstengningen, sier han.

– Jeg med flere har sendt inn våre mistillitsbrev de siste dagene, og det kan godt være at vi nærmer oss antallet som vil utløse et mistillitsvotum, sier han videre.

Ødeleggende rapport

Den britiske statsministeren Boris Johnson og andre høytstående embetsmenn bærer ansvar for en kultur med regelbrudd og brøt selv en rekke regler under den strenge koronanedstengingen, het det i rapporten om partygate-skandalen. Her viser en demonstrant klart at han mener at Johnson må gå.

Sjefgransker Sue Gray har i en nylig rapport beskrevet i detalj hvordan sammenkomster i Downing Street utartet, med deltagere som kastet opp etter overdreven drikking, fornærmet sikkerhetsvakter og ødela en barnehuske i statsministerboligens hage. Festene skjedde under den strenge koronanedstengningen i England, da britene hadde forbud mot å samles for å hindre spredning av covid-19-viruset.

Gray har tatt for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere arrangementer. I rapporten fremgår det at Johnson holdt taler og deltok i drikkingen på festene.

Boris Johnson er fra før bøtelagt av politiet for å ha deltatt i sitt eget bursdagsselskap i juni 2020 – da innendørs samlinger var forbudt.

Johnson har bedt om unnskyldning for partygate-skandalen, men har også understreket at han ikke visste at han begikk noe regelbrudd.

Han har ikke vist noen tegn til å ville trekke seg før det planlagte valget i 2024. Hvis statsministeren skal kunne fjernes før den tid, må det fremmes et mistillitsforslag blant hans egne parlamentsmedlemmer.

Mistillitsvotumet

Totalt 54 mistillitsbrev fra tory-parlamentsmedlemmer, eller 15 prosent av partiets parlamentarikere, må altså sendes 1922-komiteen for at en avstemning om lederskapet skulle kunne holdes.

Ettersom komiteens leder Sir Graham Brady holder antallet innsendte brev hemmelig, er det vanskelig å vite hvor mange brev som er sendt inn. Flere kan ha sendt inn uten å si det, og noen kan ha uttalt seg kritisk uten å ha sendt inn en erklæring.

Dersom det tilstrekkelige antallet nås, må statsministeren i avstemningen få støtte fra over 50 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene for å kunne bli værende i stillingen. Hvis han ikke får en slik støtte, starter prosessen med å velge en ny leder. Da kan ikke Johnson stille som kandidat.

Dersom statsministeren skulle overleve avstemningen, vil han være skjermet for fremtidige mistillitsforslag i en periode på 12 måneder.

Men mange peker på at både Johnson og partiet uansett er sterkt svekket av skandalen og håndteringen av den. Andre kriser, som for eksempel de økende levekostnadene i Storbritannia, vil gjøre Johnson ytterligere upopulær blant velgere.

– Mer høyreorientert

The Guardian skriver også at Johnson har beveget seg lenger mot høyre etter partygate, noe som skal ha økt misnøyen blant mange i partiet. En statsråd sier til avisen at det ser ut til at Johnson prøver å forhindre at høyrefløyen i partiet vender seg mot ham dersom det kommer til en avstemning om lederskapet.

Noe som peker i den retning, er Johnsons kontroversielle forslag om å revurdere fracking. Fracking betyr at man pumper vann, sand og kjemikalier ned i bakken under høyt trykk for å hente opp olje og gass fra skiferformasjoner i bakken. Men prosessen kan gi alvorlige forurensning og er også svært energikrevende. Fracking er svært kontroversielt, men appellerer til et konservativt mindretall i parlamentet.

Selv om Johnson er bøtelagt for lovbrudd, nekter han for å ha brutt reglene for hvordan britiske ministre skal oppføre seg – The Ministerial Code.

I et brev til sin rådgiver Christopher Geidt, som ble offentliggjort tirsdag, argumenterer Johnson med at han ikke brøt loven med vilje.