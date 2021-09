Separatistleder Carles Puigdemont er løslatt

En politimann og en plakat med bilde av Puigdemont under en demonstrasjon utenfor det italienske konsulatet i Barcelona fredag.

Den tidligere katalanske lederen Carles Puigdemont er løslatt på Sardinia etter å ha blitt pågrepet der torsdag.

NTB-AFP-AP

Beslutningen ble tatt av en domstol i byen Sassari fredag. Dommer Plinia Clara Azzena sa i sin kjennelse at Puigdemont ikke ilegges noen reiserestriksjoner i forkant av neste rettsmøte, som skal holdes 4. oktober

Puigdemont ble pågrepet da han dro til den italienske øya for å delta på et kulturarrangement, og Spania ønsket å få ham utlevert.

– Det er åpenbart at Carles Puigdemont må stilles til ansvar for sine handlinger og stilles for retten, sa den spanske statsministeren Pedro Sánchez på en pressekonferanse fredag.

Statsminister Pedro Sánchez under et møte med Chiles president Sebastián Piñera i Madrid tidligere denne måneden.

Ettersøkt

Puigdemont er ettersøkt i Spania for rollen han spilte i det mislykkede forsøket på å løsrive Catalonia fra Spania i 2017.

Den tidligere katalanske lederen var på Sardinia for å delta på en folklorefestival. Sardinia har katalanske kulturelle røtter, og, i likhet med Catalonia, en uavhengighetsbevegelse.

I eksil

Puigdemont har levd i eksil i Belgia siden 2017. Han er innvalgt i EU-parlamentet, men forsamlingen vedtok tidligere i år å oppheve hans parlamentariske immunitet.

– Dette er et tydelig eksempel på politisk forfølgelse, sa Puigdemont den gang.

Spanske myndigheter var derimot godt fornøyd med avgjørelsen. De har flere ganger forsøkt å få Puigdemont utlevert etter at han flyttet til Belgia.

Han ble pågrepet i Tyskland i 2018, men en tysk domstol nektet å utlevere ham.