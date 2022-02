Hun ble kidnappet og plassert i et bur i jungelen. Nå vil hun bli president.

Forrige gang Ingrid Betancourt drev valgkamp, ble hun tatt til fange og holdt som gissel i seks år. Nå forsøker hun igjen å bli president i Colombia.

Mens Ingrid Betancourt satt fanget i jungelen i 2007, lekket dette bildet ut.

Ingrid Betancourt kom i verdens søkelys da hun ble kidnappet i 2002. Hun var presidentkandidat for Colombias grønne parti.

Geriljasoldater fra den marxistiske gruppen Farc holdt henne fanget i jungelen. Det var lite mat, mye sykdom og dårlig behandling. I perioder ble hun oppbevart i et bur. Andre ganger satt hun lenket til et tre.

Sommeren 2008, etter at hun hadde sittet mer enn seks år i fangenskap, klarte regjeringsstyrker å sette henne fri.

Full krangel i koalisjonen

Tidligere i vinter, ganske nøyaktig 20 år etter at hun ble kidnappet, sto hun foran mikrofonene i Colombias hovedstad Bogota. Hun ville gjøre et nytt forsøk på å bli president.

Ingrid Betancourt fikk mye oppmerksomhet da hun erklærte at hun stiller til valg, men nå sliter hun på målingene.

Betancourt stiller som en såkalt venstre-sentrum kandidat, fortsatt med basis i det grønne partiet hun var med å stifte. Skal hun ha noen som helst sjanse til å vinne, må hun først vinne nominasjonsvalget den 13. mars. Da velger de store blokkene sine kandidater. Hennes håp er å bli leder for en av de to grupperingene som kjemper om velgerne i sentrum.

De siste ukene har hun fått nye problemer. Ifølge nettavisen Colombia Reports er det full krangel internt i den grønne koalisjonen. Betancourt prøver nå å vinne frem på egen hånd, uten støtte fra flere grupperinger.

Selve valget er den 29. mai. Dersom ikke én kandidat får rent flertall, blir det omkamp mellom de to med flest stemmer senere.

Vil ha fred med geriljaen

Så langt har 17 håpefulle meldt seg. Betancourt er den mest profilerte kvinnen. Da hun erklærte seg som kandidat, sa hun at fedrelandet har opplevd mer enn nok «styre med maskulin vold».

Men det er neppe et godt nok argument til å vinne.

Håpet hennes er å markere seg med kamp mot korrupsjon. Det var også håpet hennes for 20 år siden. På Transparancy Internationals liste over korrupte land, kommer Colombia på 87. plass av 180 land, mellom land som Hviterussland og Tanzania.

Dessuten er hun en sterk tilhenger av å fortsette fredsprosessen med Farc, geriljaen som holdt henne fanget i seks år.

Radikal ordfører leder

Krangelen i Betancourts moderate koalisjon åpner veien for den mer radikale kandidaten Gustavo Petro.

Meningsmålinger tyder på at han kan gå videre til andre runde. Han er tidligere ordfører i hovedstaden Bogota. Ifølge The Financial Times er han såpass venstrevridd at colombianske næringslivsledere ligger våkne ved tanken på ham.

Mer i midten er det en hard kamp om å kile seg mellom de sterkt høyrevridde og Petro. Det er her Betancourt må klare å profilere seg.

Noen målinger tyder på at siste valgrunde kan bli et oppgjør mellom venstrekandidaten Petro og den 76 år gamle forretningsmannen Rodolfo Hernández. Han er en populist som først og fremst driver valgkamp med politikerforakt.

Er hun colombiansk nok?

I valgkampen må Betancourt overbevise velgerne om at hun forstår hva de sliter med og at hun har det som skal til for å gjøre livet deres bedre.

Da er det en ulempe at hun har bodd mange år i utlandet. Hun kom fra en privilegert politikerfamilie. De sendte henne på kostskoler i England og Frankrike. Hun studerte ved det prestisjetunge Sciences Po i Paris.

Etter gisseldramaet bodde hun mange år i utlandet. De fire siste årene har hun jobbet ved universitetet i Oxford, med en doktorgrad i teologi.

Selv sier hun at alle årene i utlandet er en fordel. De hjelper henne til å se landet med nye øyne og finne bedre løsninger.