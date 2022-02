Da Putin feiret OL i Beijing, forsøkte Biden å stikke kjepper i hjulene for ham

Frykten øker for at Putin skal sende inn soldater i Ukraina. Biden tar i bruk uvanlige virkemidler for å stoppe ham.

Russlands president, Vladimir Putin, var på åpningsseremonien i OL i Beijing for en uke siden. Da fikk han nyheter om ny triks fra USAs president, Joe Biden.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

Nå nettopp

Til tross for konflikten med Vesten, reiste Russlands president, Vladimir Putin, til Beijing for å se på OL. Der hadde han møte med Kinas president, Xi Jinping, som støttet Putin i hans krav til Vesten. Eksperter mener at det er viktig for Putin å ha kineserne i ryggen når han konfronterer USA og Nato.

Putin har kommet med en rekke krav til USA og Nato, og han har truet med «militærtekniske reaksjoner» hvis Vesten ikke innfrir dem (se faktaboks). Vestlige land har tolket det som en trussel om krig. Det har Kreml avvist.

Mens de to statslederne feiret OL, kom det dårlige nyheter fra USA. I hvert fall sett med russiske øyne. USAs president, Joe Biden, har tatt i bruk uvanlige triks for å skape problemer for Putin.