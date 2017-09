Nye stormer på vei mot orkanrammede land i Latin-Amerika

Norma er på vei mot Los Cabos-området, lengst sør i regionen Baja California, med en styrke på 27 meter per sekund. Det var først ventet at den tropiske stormen ville styrke seg, men alt tyder på at Norma kun vil svekkes over de neste to dagene når den er ventet å treffe land.

Torsdag ble Mexico rammet av den tropiske stormen Max. Til tross for at også Max ble nedgradert fra orkan til tropisk storm, gjorde den likevel stor skade da den gikk langs kysten og innover land i delstaten Guerrero, de samme områdene som i forrige uke ble utsatt for jordskjelv.

En person er savnet og minst 200 hus ble skadd i San Marcos, øst for Acapulco, etter Max.

Myndighetene arbeider fortsatt med å rydde opp etter jordskjelvet som rammet landet 8. september. Minst 96 mennesker mistet livet i det kraftigste jordskjelvet som har rammet Mexico på mange tiår.

Mens landet venter på Norma, har en annen storm meldt sin ankomst på motsatt side i Atlanterhavet. Den tropiske stormen som har fått navnet Maria, ser ut til å styrke seg mens den går i retning noen av øyene som ble rammet av den voldsomme orkanen Irma for en uke siden.

For øyeblikket har Maria en styrke på 23 meter per sekund. Det er ventet at stormen øker til orkan mens den beveger seg mot flere øygrupper i Karibia, som den vil nå mandag.