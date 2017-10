Menneskelige levninger funnet i krokodille i Australia

Levningene tilhørte trolig en eldre kvinne som forsvant forrige uke. Klærne og gåstaven til den 79 år gamle bestemoren, samt menneskelige levninger, ble funnet ved en elv i Port Douglas i delstaten Queensland torsdag forrige uke. To dager tidligere hadde demenspasienten blitt meldt savnet fra et sykehjem to kilometer unna.

Politiet antok at kvinnen hadde vandret inn i skogen, blitt desorientert, mistet retningssansen og var blitt tatt av en krokodille.

Sammen med skogvoktere har politiet i flere dager lett etter dyret.

Tirsdag ble en 4,3 meter lang saltvannskrokodille funnet av skogvoktere i elven Mowbray, ikke langt fra der kvinnen forsvant. Inne i krokodillen fant de det som viste seg å være menneskelige levninger og personlige eiendeler.

70 år gamle og 7 meter lange

Berit Keilen / NTB scanpix

I motsetning til haier er krokodiller territoriale, og ofte blir krokodiller som har drept mennesker fanget nært åstedet.

Saltvannskrokodiller, som vokser gjennom hele livet, kan bli opptil 70 år gamle og 7 meter lange. Krokodiller har vært en beskyttet art i Australia siden 1970-tallet, noe som har ført til en voldsom økning i populasjonen.

I Australia blir i gjennomsnitt to personer drept av krokodiller årlig. De siste dagene har diskusjonen rundt fredningen av krypdyret blitt gjenopptatt.