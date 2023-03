Ruinene er i ferd med å falle sammen. En flokk med sauer skal bidra til å redde dem.

Ruinene har holdt på å bukke under på grunn av dårlig vedlikehold, millioner av turister og mafia.

150 sauer skal bidra til å redde ruinene i Pompeii.

09.03.2023 22:44

I flere år har eksperter vært bekymret for at ruinene i 2600 år gamle Pompeii skal gå til grunne. I 2010 raste «Gladiatorenes hus» sammen. Jevnlig har historiske hus og vegger falt sammen. Og fortsatt er ikke hele byen blitt gjenoppdaget.

Det er nemlig bare to tredjedeler av Pompeii som er blitt avdekket. Dette til tross for at det er mer enn 250 år siden utgravingen startet.

Nå hjelper en flokk med sauer ekspertene å bevare ruinene.

Gaspare De Martino gjeter sauene rundt ruinene i den italienske oldtidsbyen Pompeii.

Beitende sauer i ruinene

I dag vokser det både planter og gress på ruinene, som kan bidra til å ødelegge dem. 42 av de 163 dekarene som utgjør Pompeii, er fortsatt ikke blitt utgravd. De ligger fortsatt under dype lag med lavastein, men kan likevel bli skadet hvis området blir for overgrodd.

Å bevare området har derfor høy prioritet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Hvis for store deler av området blir overgrodd av gress og planter, vil det kunne føre til at deler av byen blir ødelagt.

– Hvis det får vokse på de gamle veggene eller husene, så vil dette bli et problem. Men vi prøver å ha en bærekraftig tilnærming til problemet, sier Gabriel Zuchtriegel, som er direktør for Pompeii arkeologiske park.

Blant annet har arkeologer søkt hjelp hos en flokk med beitende sauer. Nærmere bestemt 150 sauer. De er blitt sendt ut til Regio V, en nordlig del av byen. Der er det gresskledde åser i og rundt ruinene. Området er fortsatt stengt for besøkende.

Gabriel Zuchtriegel, som er direktør for Pompeii arkeologiske park, er glad for at sauene bidrar til å fjerne gress og planter rundt verdensskattene.

Turistattraksjon og mafiavirksomhet

Pompeii ble gjenoppdaget ved en tilfeldighet i 1748. Den er blitt gradvis bygd ut gjennom mer enn 250 år.

Hvert år reiser flere millioner til Pompeii. I dag er det verdens mest besøkte arkeologiske utgravingssted.

Både EU og italienske myndigheter har spyttet inn store midler for å bevare ruinene. I 2013 bevilget EU og Italia sammen 105 millioner euro til å bevare Pompeii.

Da ble det også opprettet en egen antimafiakommisjon. Den skulle sørge for at penger ikke havnet hos Camorra-mafiaen, som har sitt hovedsete i Napoli. Det har flere ganger skjedd at penger som skulle gå til restaurering, i stedet endte opp hos den mektige mafiaen.

En utfordring har vært at penger som skulle gå til restaurering, har havnet i lommene til den italienske mafiaen.

Nye oppdagelser

Selv om Pompeii i dag er en stor turistattraksjon, foregår det fortsatt utgraving av området.

Siden 2018 er veggmalerier og butikker blitt avdekket. Arkeologer har også funnet nye rester etter mennesker som ble drept i forbindelse med vulkanen Vesuvs utbrudd i august 79.

Takket være et omfattende restaureringsarbeid, kunne store deler av Pompeii åpne for turister i januar 2023. Foto: Andrew Medichini, AP / NTB

Utbruddet gravla byen under et seks meter tykt lag med aske og stein. Det gjorde også at hus, utsmykningene og likene ble konservert på en unik måte.

Flokken med sauer bidrar nå til å bevare landskapet. Samt at de er billigere i drift enn hvis mennesker skulle gjøre det samme «renholdsarbeidet», sier Zuchtriegel til Reuters.