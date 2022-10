Nye angrep i Kyiv. Flere eksplosjoner hørt i hovedstaden.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Russland angriper Kyiv. Infrastruktur over hele landet er truffet.

En bygning i Kyiv ble truffet av et droneangrep for to uker siden.

9 minutter siden

Mandag morgen våknet Kyivs innbyggere til lyden av eksplosjoner, nok en gang.

Klokken 07 gikk luftalarmen. Kort tid etter hørtes rundt syv eksplosjoner. Dette er den tredje mandagsmorgenen i oktober at hovedstaden angripes.

Forrige gang brukte Russland iranske droner til å treffe hovedstaden. Enn så lenge er det uklart om det er droner eller missiler som brukes i det siste angrepet.Massivt angrep

Massivt angrep

Det er uklart nøyaktig hva som er truffet. Lokale myndigheter melder at missiler har truffet kritisk infrastruktur i hovedstaden.

Litt over klokken 8.30 meldte en rådgiver av president Volodomyr Zelenskyj at Russland har utført et massivt angrep mot Ukrainas energianlegg.

Som følge er strømmen borte i deler av byen. Det meldes også at vannet er borte i deler av byen. Angrepet kommer få dager etter at infrastruktur ble angrepet i utkanten av Kyiv.

Som følge av dette, innførte myndighetene ekstreme tiltak for å spare på strømmen. Også nå varsles nye strømkutt. Folk som fremdeles har strøm oppfordres til å sørge for at nødladere og telefoner har nok strøm.

Flyalarm i hele landet

Ifølge lokale myndigheter er det høy sannsynlig at nye angrep vil ramme hovedstaden utover dagen.

Samtidig meldes det om eksplosjoner i flere av Ukrainas byer, blant annet Lviv og Kharkiv.

Flyalarmen har gått i alle landets regioner.