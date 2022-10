Nye angrep i Ukraina. 80 prosent i Kyiv har mistet vannet.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Russland angriper Kyiv. Strøm og vann mangler. Infrastruktur over hele landet er truffet.

En bygning i Kyiv ble truffet av et droneangrep for to uker siden.

31. okt. 2022 08:38 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag morgen våknet Kyivs innbyggere til lyden av eksplosjoner, nok en gang.

Klokken 07 gikk luftalarmen. Kort tid etter hørtes rundt syv eksplosjoner. Dette er den tredje mandagsmorgenen i oktober at hovedstaden angripes.

Ifølge ordfører Vitalij Klitsjko slo angrepene ut strøm- og vannforsyningen i deler av byen.

Hele 80 prosent av Kyivs innbyggere har mistet vannet. Strømmen mangler i rundt 350.000 hjem.

På Telegram melder myndighetene i Kyiv at de vil klare å få tilbake vannet vest i Kyiv i løpet av dagen. Deler av østsiden av Kyiv vil også kunne få tilbake vannet. Det er strømutfall som skal ha stoppet vannforsyningen.

I sosiale medier deles videoer av missiler som stanses i luften. Ifølge et Ukraina skal 50 missiler ha blitt skutt mot landet i morgentimene, men de fleste skal ha blitt stanset av luftvernsystemer. Dette er ikke bekreftede opplysninger.

Massivt angrep

Litt over klokken 8.30 meldte en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere at Russland har utført et massivt angrep mot Ukrainas energianlegg.

– Russiske terrorister har igjen gått til massivt angrep mot elektriske installasjoner i en rekke ukrainske regioner, sa Kyrylo Tymosjenko, nestsjef for presidentens kontor.

Blant annet skal et energianlegg i Tsjernivtsi være truffet. Byen ligger langt vest og tett på grensen til Moldova og Romania.

Ukrainske myndigheter sendte ut nødvarsel til ukrainske telefoner, om at det var sannsynlig med missilangrep mandag.

Guvernør i Kyiv, Oleksij Kuleba, har meldt at minst én person er drept.

Må spare på strømmen

Angrepet kommer få dager etter at infrastruktur ble angrepet i utkanten av Kyiv.

Som følge av dette innførte myndighetene ekstreme tiltak for å spare på strømmen. Nå varsles nye strømkutt. Folk som fremdeles har strøm, oppfordres til å sørge for at nødladere og telefoner har nok strøm.

Ifølge lokale myndigheter er det høyst sannsynlig at nye angrep vil ramme hovedstaden utover dagen.

Samtidig meldes det om eksplosjoner i flere av Ukrainas byer, blant annet Lviv og Kharkiv.