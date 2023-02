Største streik på 12 år i Storbritannia

Så mange som en halv million britiske lærere, statsansatte, lokførere og forelesere gikk ut i storstreik onsdag. Det er landets største streikedag siden 2011.

Nesten 300.000 lærere ventes å streike i den britiske storstreiken onsdag. Her demonstrerer lærere i Manchester. Rundt om Storbritannia er skoler stengt.

01.02.2023 12:20 Oppdatert 01.02.2023 12:40

Massestreiken stengte skoler rundt om i Storbritannia, stanset de fleste togene og militæret ble satt i beredskap for å bistå grensekontrollen.

Lærere utgjør den største andelen av det største streikeuttaket på minst et tiår.

Nesten 300.000 var ventet å ikke møte på jobb onsdag.

Fagforeningsleder Mary Bousted forteller til Reuters at lærerne ikke føler de har noe annet valg enn å streike, da lønnsnedgang har ført til at mange har byttet jobb. Dermed har det blitt tøffere for dem som er blitt værende.

– I løpet av de siste tolv årene har det vært en virkelig katastrofal langtidsnedgang i lønnen. Ingen av menneskene bak meg ønsker å streike i dag, men de sier, svært motvillig, at nok er nok, og at ting må endre seg, sier Bousted.

Jernbaneansatte streiker utenfor Euston-stasjonen i London.

Historisk høy inflasjon

Prisene har ikke vokst raskere i Storbritannia på mer enn 40 år, og ansatte i en rekke sektorer, blant dem helse, transport og i postvesenet, har gått ut i streik de siste månedene.

Regjeringen sier at det å gi etter for kravene om lønnsøkninger kun vil føre til økt inflasjon, og utdanningsminister Gillian Keegan holdt fast ved dette onsdag.

– Det vi ikke kan gjøre, er å gi inflasjonsfremmende lønnsøkninger til én del av arbeidsstokken og gjøre inflasjonen verre for alle andre, sier hun til BBC.

Medlemmer av fagforeningen PCS, som organiserer arbeidstagere i en rekke offentlige organer, demonstrerer foran finansdepartementet i London.

Flere sektorer

Også 100.000 embetsfolk fra mer enn 120 forskjellige statlige organer streiker onsdag, sammen med titusenvis av forelesere og jernbaneansatte. Det er også planlagt protester mot en lov som vil innskrenke streikemulighetene i noen sektorer.

Neste uke går sykepleiere, ambulanseansatte, paramedisinsk personale og andre i helsesektoren ut i streik. Denne uken har også brannvesenet støttet en landsomfattende streik.

Til felles har de at de ber om lønnsøkning som overstiger inflasjonen. Økte mat- og energiutgifter har lagt stor press på mange.