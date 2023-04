Han: Leder Russlands blodige krig. Hun: Lever luksuslivet i Paris.

Slik omgår steinrike russere i Europa sanksjonene, ifølge Navalnyjs antikorrupsjons-organisasjon.

Timur Ivanov er en forsvarstoppene i Putins krig. Han og kona Svetlana Maniovitsj skilte seg i sommer.

25.04.2023 09:04

Svetlana Maniovitsj fremstår som selve definisjonen på russisk glamour og rikdom. Enten det er på en yacht i St. Tropez eller det er på nattklubb i Paris, så har hun på seg klær og smykker verdt millioner av kroner.

Det er sagt at hun krever over en halv million kroner i måneden for å opprettholde livsstilen. Hun skal ikke ha noen egen inntekt registrert.

Disse opplysningene kommer frem fra Maria Pevtsjikh på Twitter. Hun er leder for Aleksej Navalnyjs anti-korrupsjonsfond. Navalnyj, som omtales som Putins erkefiende, har i en årrekke avdekket dyptgripende korrupsjon i den russiske eliten. Organisasjonen har skaffet seg mange mektige fiender, men fondet fortsetter sitt arbeid.

Nå er det Svetlana Maniovitsj som er i kikkerten.

At det finnes rike russere, er neppe en nyhet. Men at Svetlana reiser fritt rundt i Europa, er det.

Hun har nemlig vært gift med nestsjefen i det russiske forsvarsdepartementet. Timur Ivanov har levd luksuslivet sammen med sin kone i den russiske eliten. Nå leder han oppbygningen av den ukrainske byen Mariupol. En by som Putins styrker kriget i stykker i 2022.

Korrupsjonsjeger Pevtsjikh reagerer sterkt på at noen så høyt oppe i det russiske maktapparatet, får reise fritt rundt i Europa. Organisasjonen er særlig kritisk til at hun antagelig bruker penger som mannen kan ha tjent på krigen i Ukraina.

23. mars 2022 ble Kyiv angrepet. Samme dag, reiste Svetlana til London for å besøke sønnen.

Omgår sanksjonene

For Maniovitsj får shoppe i Frankrike til tross for at det er vedtatt en rekke sanksjoner mot Russland etter fullskala-invasjonen i fjor. Sanksjonene fra EU og USA treffer både sektorer og bedrifter. En rekke er imidlertid også rettet direkte mot mektige politikere og forretningsmenn i Putins system. Som Ivanov.

Men ekteparet gjorde to enkle grep som gjør at kona kan leve luksuslivet i Europa mens mannen leder krigen i Ukraina:

Fem måneder inn i krigen skilte de seg

Hun fikk tak i et israelsk pass

«Sanksjonene treffer ikke henne», skriver korrupsjonsjegeren.

Det tidligere ekteparet er ikke alene. Siden februar i fjor har det kommet jevne drypp om russere som lever luksuslivet mens russiske soldater dør i Ukraina.

– Faren din er en morder

I april i fjor ble nok en rik hustru sett i Paris. Den gang var det kona til Sergej Narysjkin som var på shopping, ifølge nyhetstjenesten NEXTA.

Narysjkin er sjef for Russlands etterretningstjeneste og er del av Putins nærmeste krets.

Kona til sjefen for etterretningsorganisasjonen SVR, Narysjkin, ble sett i Paris i en Mercedes-bil fra den russiske ambassaden.

I fjor møtte for eksempel en rasende folkemengde opp foran en luksusleilighet i London. De bar plakater med påskriften «Faren din er en morder», og «Du er datteren til en krigsforbryter». I leiligheten bodde Polina Kovaleva, stedatteren til den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Hun ble kort tid etter avsløringen av luksuslivet satt på sanksjonslisten.

Men hvordan går det egentlig med de superrike russerne?

Polina Kovaleva ble til slutt en av mange sanksjonerte russere.

Enorm rikdom

Under Sovjetunionen skulle alle sovjetiske borgere være like. Men noen var likere enn andre, og det dannet seg en overklasse med mer penger og tilganger enn resten av befolkningen. På 1990-tallet kjøpte en liten gruppe forretningsmenn Russlands enorme ressurser på billigsalg.

De steinrike såkalte oligarkene har siden den gang vært en svært mektig gruppe i Putins Russland. Forutsatt at de ikke gikk i direkte konflikt med presidenten.

Riktignok er mange blitt løftet ut av fattigdom. Men det er de rike som eier Russland.

I 2019 eide de 10 prosent rikeste russerne 89 prosent av landets rikdom. Færre enn 100 milliardærer hadde til sammen mer midler enn resten av befolkningens sparepenger lagt sammen. Det viser tall fra Forbes, gjengitt i The Moscow Times.

Frykter triksing

Men krigen merkes blant Russlands superrike. Finansbyrået Bloomberg gjorde en opptelling i februar, ett år etter fullskala-invasjonen:

De 23 russiske oligarkene på Bloombergs liste, har mistet over 67 milliarder dollar på ett år

Til sammen har de mistet 20 prosent av formuen

Tapene var større i begynnelsen av krigen. Det gjør at Bloombergs analytikere mener at sanksjonene har «en begrenset langtidseffekt» på denne gruppen.

I januar gikk også amerikanske myndigheter ut med en advarsel om hull i sanksjonene. De frykter at rike russere klarer å omgå sanksjonene ved å for eksempel investere i kommersiell eiendom og opprette komplekse eierskapsstrukturer, skriver The Wall Street Journal.